Ferito a colpi di pistola, a rischio la vita di un 23enne

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto, verificando la dinamica del ferimento e soprattutto il possibile movente

Paura nella serata di lunedì 28 settembre a Scampia, dove un giovane di 23 anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco.



L’episodio si è verificato in via Federico Fellini. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, ancora in fase di verifica, il ragazzo sarebbe stato colpito agli arti inferiori durante l’agguato.



Il 23enne è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Secondo quanto emerso finora, il giovane sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Scampia, che hanno effettuato i primi accertamenti e raccolto gli elementi utili alle indagini.



Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto, verificando la dinamica del ferimento e soprattutto il possibile movente. Gli accertamenti sono condotti dalla Polizia di Stato con il coinvolgimento della Squadra Mobile della Questura di Napoli.



Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’autore o degli eventuali responsabili. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’episodio.