Fango sulla Statale: c'è la riunione di emergenza

L’obiettivo sarà quello di definire le misure necessarie per affrontare le criticità ancora presenti sul territorio

Si torna a fare il punto sui danni provocati dal violento nubifragio che nei giorni scorsi ha colpito Castellammare di Stabia. Per le 18 di oggi è stata convocata, nella sede del Comune stabiese, una riunione del Centro coordinamento soccorsi, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari.Al centro dell’incontro ci sarà soprattutto la situazione nell’area di Pozzano, una delle zone maggiormente interessate dagli effetti del maltempo. Qui si sono verificati diversi episodi franosi che richiedono ulteriori valutazioni e un monitoraggio delle condizioni di sicurezza.Le priorità dopo il maltempoIl prefetto si confronterà con il coordinatore della Commissione prefettizia del Comune di Castellammare, Dario Caputo, per esaminare il quadro emerso dopo l’ondata di maltempo e individuare gli interventi ritenuti più urgenti.L’obiettivo sarà quello di definire le misure necessarie per affrontare le criticità ancora presenti sul territorio e verificare le condizioni delle aree interessate dagli smottamenti.Il successivo incontro a GragnanoTerminata la riunione a Castellammare, l’agenda del prefetto prevede anche un passaggio a Gragnano. Di Bari incontrerà il sindaco Nello D’Auria per affrontare la questione legata al furto di alcune telecamere di videosorveglianza, avvenuto nei giorni scorsi sul territorio comunale.Due, dunque, i fronti sui quali sarà impegnato il prefetto: da una parte le conseguenze dell’emergenza maltempo nell’area stabiese, dall’altra il tema della sicurezza e della videosorveglianza a Gragnano.