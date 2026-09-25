Fango e detriti per il maltempo, chiusa statale

Il materiale è finito sulla sede viaria, contribuendo all'accumulo di acqua piovana sul piano stradale

Il maltempo che sta interessando la Campania provoca nuovi disagi alla viabilità. È stata infatti temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la galleria di Santa Maria di Pozzano, lungo la strada che collega Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli.Il provvedimento si è reso necessario a causa delle conseguenze delle precipitazioni delle ultime ore. A comunicarlo è Anas, che ha disposto la chiusura della galleria per consentire le operazioni necessarie a mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare le normali condizioni di circolazione.Fango e detriti sulla carreggiataSecondo quanto riferito da Anas, le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato lo scivolamento di materiale fangoso e detriti dai costoni che costeggiano il tratto stradale.Il materiale è finito sulla sede viaria, contribuendo all'accumulo di acqua piovana sul piano stradale. Una situazione che ha reso necessario interrompere temporaneamente il transito dei veicoli all'interno della galleria, in attesa degli interventi di ripristino.La chiusura riguarda entrambe le direzioni di marcia e interessa quindi il collegamento tra i due comuni della penisola sorrentina.Tecnici e forze dell'ordine sul postoSul luogo sono presenti il personale di Anas e gli operatori delle Forze dell'Ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie per consentire il ritorno alla normale circolazione nel più breve tempo possibile.Gli interventi sono finalizzati alla rimozione del materiale e dell'acqua presenti sulla carreggiata e alla verifica delle condizioni di sicurezza del tratto interessato dal maltempo.La situazione resta dunque monitorata, mentre la riapertura della galleria sarà possibile soltanto una volta completate le operazioni e ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza per gli automobilisti.