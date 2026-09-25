Corsi di formazione, truffa da 6 milioni e mezzo in Campania

L'indagine sarebbe partita da una verifica fiscale effettuata lo scorso anno presso la società

Corsi di formazione professionale che, secondo l'ipotesi investigativa, non sarebbero mai stati svolti, ma che sarebbero stati documentati attraverso certificazioni e fatture utilizzate per ottenere finanziamenti pubblici. È al centro dell'inchiesta della Procura europea di Napoli un'azienda salernitana attiva nel settore della gestione dei rifiuti, che avrebbe avuto accesso a circa 6,6 milioni di euro di finanziamenti e avrebbe richiesto ulteriori 500mila euro di crediti d'imposta legati alla formazione dei dipendenti.L'operazione è scattata oggi con perquisizioni e sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Salerno, nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura europea.La verifica fiscale e i corsi mai svoltiL'indagine sarebbe partita da una verifica fiscale effettuata lo scorso anno presso la società. Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle avrebbero trovato nei registri dell'azienda fatture relative a corsi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai dipendenti.I documenti risultavano emessi da una cooperativa. Secondo gli investigatori, però, le attività formative indicate nelle certificazioni non sarebbero state effettivamente svolte.Da qui l'ipotesi che la documentazione sia stata predisposta per consentire alla società di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per accedere a risorse pubbliche destinate alla formazione e all'accrescimento delle competenze dei lavoratori.Finanziamenti per 6,6 milioniSecondo la ricostruzione investigativa, attraverso questa documentazione la società avrebbe ottenuto 6,6 milioni di euro nell'ambito del Fondo Nuove Competenze, programma destinato a sostenere la formazione dei lavoratori e cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.A queste somme si aggiunge la richiesta di ulteriori 500mila euro di crediti d'imposta collegati alla formazione del personale.L'ipotesi degli investigatori è dunque quella di una frode realizzata attraverso documentazione ritenuta falsa o non corrispondente ad attività effettivamente svolte.I soldi utilizzati per l'attività dell'aziendaSecondo quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, le risorse ottenute sarebbero state impiegate nell'ordinaria attività della società, compresi i pagamenti destinati a dipendenti e fornitori.L'indagine della Procura europea riguarda in particolare una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione Europea, considerato il coinvolgimento delle risorse comunitarie nel programma di finanziamento.Un'altra inchiesta sullo stesso gruppoParallelamente all'indagine europea, la Procura di Nocera Inferiore conduce un secondo procedimento che riguarda presunti reati di natura fallimentare e coinvolgerebbe le stesse persone oggetto degli accertamenti.Le due indagini, pur mantenendo distinti gli ambiti di competenza, hanno portato a un coordinamento delle attività investigative. Le perquisizioni e i sequestri eseguiti oggi dalla Guardia di Finanza rappresentano quindi un passaggio dell'attività investigativa, mentre saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire l'effettiva consistenza delle contestazioni e le eventuali responsabilità.