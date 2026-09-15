Enorme incendio in Costiera, è visibile anche da Napoli

La decisione precauzionale arriva dunque dopo una nuova notte caratterizzata dall’emergenza incendi nella zona

Ancora disagi sulla viabilità della Costiera Amalfitana a causa degli incendi. Dopo la riapertura del tratto interessato dal blocco disposto ieri a Laurito, una nuova interruzione della circolazione è stata necessaria lungo la Statale 163 “Amalfitana”, questa volta nella zona di Tordigliano, alle porte di Positano.Il provvedimento è stato adottato dall’Anas in seguito all’incendio che nella serata di ieri ha interessato una vasta area sul versante che costeggia la strada. Le fiamme sono tornate a interessare la zona della Penisola Sorrentina già colpita da un rogo circa una settimana fa, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni di sicurezza del versante.La chiusura riguarda entrambe le direzioni di marcia ed è stata disposta nel tratto compreso tra il chilometro 9,500 e il chilometro 9,800, in località Tordigliano, nel territorio comunale di Vico Equense.Si tratta di un tratto particolarmente importante della Statale 163, arteria fondamentale per i collegamenti tra la Costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina e la rete autostradale. La temporanea interruzione rischia quindi di provocare ripercussioni sulla circolazione, soprattutto in una zona caratterizzata da una viabilità già complessa e da carreggiate spesso interessate da elevati flussi di traffico.A determinare la decisione dell’Anas non è soltanto la necessità di fronteggiare le conseguenze immediate dell’incendio. La chiusura è stata infatti disposta anche per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sul versante dal quale, nella notte, si è sviluppato il rogo.Secondo quanto comunicato da Anas, gli accertamenti dovranno essere effettuati da enti terzi e riguarderanno le condizioni del versante, che risulta essere di proprietà privata. L’obiettivo è verificare la situazione dopo il passaggio delle fiamme e valutare eventuali condizioni di rischio per la strada e per chi la percorre.La decisione precauzionale arriva dunque dopo una nuova notte caratterizzata dall’emergenza incendi nella zona di Tordigliano. Il fuoco ha interessato nuovamente un'area già colpita da un rogo nei giorni scorsi, rendendo necessari ulteriori controlli prima di poter consentire il transito in sicurezza.Non è la prima volta in questi giorni che gli incendi provocano conseguenze dirette sulla viabilità della Costiera. Soltanto ieri, infatti, un altro blocco aveva interessato la Statale 163 nella zona di Laurito. La circolazione era stata successivamente ripristinata nel pomeriggio, ma l’attenzione resta alta per il ripetersi di episodi che possono avere conseguenze anche sulla stabilità dei versanti.Il tratto di Tordigliano rimane quindi temporaneamente interdetto al traffico in entrambe le direzioni, in attesa che vengano completate le verifiche tecniche necessarie.La priorità è garantire che il versante non presenti condizioni tali da mettere a rischio automobilisti e motociclisti. Solo sulla base degli accertamenti sarà possibile valutare le condizioni per la riapertura della carreggiata.La nuova chiusura si inserisce in un quadro particolarmente delicato per la viabilità dell’area, dove la conformazione del territorio rende ogni interruzione della Statale 163 particolarmente significativa. La strada rappresenta infatti uno dei principali collegamenti tra i comuni della Costiera e quelli della Penisola Sorrentina e, in assenza di alternative agevoli, anche un provvedimento temporaneo può determinare inevitabili disagi agli spostamenti.Restano quindi sotto osservazione le condizioni del versante di Tordigliano, mentre proseguiranno le verifiche tecniche disposte dopo l’incendio. L’eventuale riapertura della strada sarà legata all’esito degli accertamenti e alla possibilità di garantire il transito in condizioni di sicurezza.Ancora una volta, dunque, gli incendi che hanno interessato la zona si ripercuotono direttamente sulla mobilità della Costiera, con la Statale 163 costretta a fare i conti con nuove chiusure precauzionali proprio nei giorni in cui l’arteria continua a sostenere il traffico tra Amalfitana, Penisola Sorrentina e collegamenti autostradali.