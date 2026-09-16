Camionista campano muore in un tamponamento sull'A1

Secondo le prime informazioni, al momento dello schianto vi sarebbe stato un incolonnamento

Teggiano piange Domenico Di Zeo, camionista di 44 anni morto in un drammatico incidente avvenuto sull’autostrada A1. Il sinistro si è verificato ieri, intorno alle 13, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto, in direzione Nord, in territorio di Civitella d’Agliano, in provincia di Viterbo.A scontrarsi sono stati tre mezzi: un camion, un autocarro frigorifero e una bisarca. Proprio alla guida del mezzo frigorifero si trovava Di Zeo, originario di Teggiano.Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente. Secondo le prime informazioni, al momento dello schianto vi sarebbe stato un incolonnamento e uno dei mezzi coinvolti si sarebbe trovato fermo, mentre un altro stava sopraggiungendo. Una ricostruzione che dovrà essere verificata dagli accertamenti delle autorità.L’impatto è stato violentissimo e il 44enne è rimasto intrappolato all’interno dell’autocarro. Per raggiungerlo e liberarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 e agli agenti della Polizia Stradale.I soccorritori hanno lavorato per estrarre l’uomo dall’abitacolo, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile. Le gravissime conseguenze riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo e il 44enne è deceduto.Gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Saranno gli accertamenti a chiarire come siano avvenuti gli impatti tra i tre mezzi e quale sia stata la sequenza esatta degli eventi.La notizia della morte di Domenico Di Zeo ha provocato profondo dolore a Teggiano. Il 44enne era conosciuto nella comunità del Salernitano e la sua scomparsa improvvisa ha lasciato sgomento tra le persone che lo conoscevano.Nel frattempo, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. Non sono ancora stati stabiliti i tempi per la restituzione ai familiari e per la celebrazione dei funerali.Sul luogo della tragedia sono proseguite le attività degli operatori impegnati nella gestione dell’incidente e negli accertamenti. La Polizia Stradale dovrà ora mettere insieme tutti gli elementi raccolti per arrivare a una ricostruzione completa del sinistro.Una tragedia che riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza lungo le grandi arterie autostradali e che, soprattutto, lascia una comunità del Vallo di Diano a fare i conti con la perdita improvvisa di un uomo di soli 44 anni.