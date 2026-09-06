Dramma alla cronoscalata, investiti e uccisi due ragazzi

Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un commissario di gara, che ha riportato ferite ed è stato accompagnato in ospedale

Tragedia durante la 68ª edizione della cronoscalata Monte Erice, in provincia di Trapani. Una vettura impegnata nella competizione è uscita dal tracciato durante una fase della gara e ha travolto alcune persone presenti lungo il percorso. Nell'impatto hanno perso la vita due giovani spettatori, di 18 e 20 anni, mentre un commissario di gara è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.L'incidente ha avuto conseguenze drammatiche e ha portato all'immediata sospensione della manifestazione automobilistica. La competizione era in pieno svolgimento quando la vettura, una Peugeot 308 TCR contrassegnata dal numero 54, sarebbe finita fuori strada mentre affrontava una curva.Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la macchina avrebbe perso il controllo e sarebbe uscita dall'area destinata alla gara, finendo nella zona occupata dagli spettatori e dai commissari. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due giovani che si trovavano lungo il percorso.Le vittime sono state identificate come Giuseppe Bisconti e Karol Greco, rispettivamente di 18 e 20 anni. Per loro i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un commissario di gara, che ha riportato ferite ed è stato accompagnato in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dalle fonti investigative, non sarebbero tali da far temere per la sua vita.Al volante della Peugeot 308 TCR numero 54 si trovava il pilota Marco Nicoletti. Saranno ora gli accertamenti a dover stabilire con esattezza cosa abbia provocato l'uscita di pista e ricostruire la dinamica dei pochi drammatici istanti che hanno preceduto l'investimento.La cronoscalata Monte Erice è una delle competizioni automobilistiche storiche del territorio trapanese. L'edizione in corso era organizzata dall'Automobile Club Trapani e aveva un'importante valenza sportiva, essendo inserita nei calendari del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, del Campionato Italiano Velocità Montagna e del tricolore riservato alle auto classiche.Alla manifestazione risultavano iscritti complessivamente 260 equipaggi. Il programma prevedeva la partecipazione di 153 vetture moderne e 107 automobili storiche, confermando ancora una volta il grande interesse suscitato dalla cronoscalata tra piloti e appassionati del settore.La giornata di sport si è però trasformata improvvisamente in una tragedia. La presenza di spettatori e addetti alla competizione lungo il percorso ha reso particolarmente grave l'uscita della vettura dal tracciato. Dopo l'incidente, la gara è stata fermata e sono scattate le procedure di emergenza.Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, impegnati sia nelle operazioni di assistenza sia nei primi accertamenti utili a comprendere quanto avvenuto. Gli investigatori dovranno verificare ogni elemento della dinamica, comprese le condizioni della vettura, la traiettoria seguita durante la curva e le circostanze che hanno determinato la perdita di controllo.La notizia della morte dei due ragazzi ha gettato nello sconforto il mondo della competizione e l'intero territorio. Quella che doveva essere una giornata dedicata ai motori e allo spettacolo della cronoscalata si è conclusa con due giovani vite spezzate e con una competizione immediatamente interrotta.Restano ora da chiarire con precisione le responsabilità e le cause dell'incidente. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire la sequenza dell'uscita di strada e stabilire cosa sia accaduto prima del tragico impatto che ha coinvolto i due spettatori e il commissario di gara.