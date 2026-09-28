Donna soffocata nel sonno, dramma in Campania

Sul caso sono in corso indagini per chiarire cosa sia accaduto nell'abitazione e ricostruire le ultime ore di vita

È stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione di via Nicotera, a Pellezzano, nel Salernitano. La vittima è una donna di 85 anni e, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli investigatori, sarebbe stata soffocata mentre dormiva.Sul caso sono in corso indagini per chiarire cosa sia accaduto nell'abitazione e ricostruire le ultime ore di vita dell'anziana. L'attenzione degli investigatori si è concentrata anche sulla posizione del figlio della donna, un uomo di 53 anni, la cui eventuale responsabilità è ancora oggetto di accertamenti.Indagini coordinate dalla ProcuraA intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, impegnati negli accertamenti all'interno dell'abitazione e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire la dinamica della morte.L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a stabilire le cause esatte del decesso e a chiarire eventuali responsabilità.La posizione del 53enne resta quindi al vaglio dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle indagini ancora in corso.