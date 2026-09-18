Denuncia tre persone che poi lo aggrediscono a calci e pugni

I soccorritori, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla persona aggredita

Prima le minacce, poi l’aggressione con schiaffi e pugni davanti a un minimarket. È quanto sarebbe accaduto lo scorso 2 settembre a Falciano del Massico, in provincia di Caserta, dove una persona sarebbe stata aggredita da tre uomini al termine di una lite. Per la vicenda i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà tre residenti a Mondragone, di 46, 40 e 73 anni.L’episodio si è verificato all’esterno dell’esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata prima minacciata e successivamente colpita ripetutamente con schiaffi e pugni. Una violenza che avrebbe provocato anche un trauma cranico.La situazione ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla persona aggredita e proceduto alla valutazione e alla refertazione delle lesioni riportate.Le indagini dopo la denuncia della vittimaL’inchiesta è partita dalla denuncia-querela presentata dalla persona aggredita. Nel corso degli accertamenti la denuncia sarebbe stata successivamente integrata con ulteriori elementi, consentendo ai militari di raccogliere nuovi elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.A occuparsi delle indagini sono stati i Carabinieri della Stazione di Falciano del Massico. I militari hanno ascoltato alcune persone informate sui fatti e svolto i riscontri ritenuti necessari per verificare la dinamica dell’aggressione e individuare i presunti responsabili.Gli accertamenti hanno portato quindi all’identificazione dei tre uomini residenti a Mondragone, nei confronti dei quali è stata trasmessa un’informativa alla Procura della Repubblica competente.Al termine delle attività investigative, i tre sono stati denunciati in stato di libertà. La loro posizione dovrà ora essere valutata dall’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento. Restano quindi da chiarire in sede giudiziaria tutti gli aspetti della vicenda e le eventuali responsabilità individuali, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.