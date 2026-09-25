Dal Napoletano con 3,5 chili di cocaina negli ovuli

La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti previsti per determinarne con precisione caratteristiche e quantità

Aveva con sé un ingente quantitativo di cocaina, suddiviso in 32 involucri, per un peso complessivo di circa 3,5 chili. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Eboli, nel Salernitano, al termine di un controllo che ha portato all'arresto di un uomo di 53 anni, originario di Napoli.L'operazione è stata condotta dai militari dell'Arma con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno. A essere determinante, nell'attività di controllo, è stato anche l'impiego di un cane addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti, che ha consentito di individuare la presenza della droga.La cocaina divisa in 32 involucriNel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente circa 3,5 chili di cocaina, confezionata in 32 distinti involucri. Una modalità di suddivisione che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe compatibile con una destinazione della sostanza alla successiva cessione.La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti previsti per determinarne con precisione caratteristiche e quantità. L'intervento dei militari si inserisce nelle attività di controllo finalizzate al contrasto dello spaccio di stupefacenti sul territorio.Arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziariaAl termine delle operazioni, il 53enne è stato arrestato. Nei suoi confronti viene contestata la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.La posizione dell'uomo è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, alla quale spetterà valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e le eventuali responsabilità. L'indagato resta comunque presunto innocente fino a una eventuale sentenza definitiva.Il sequestro di un quantitativo così consistente di cocaina rappresenta un ulteriore fronte dell'attività investigativa condotta dai carabinieri nell'area di Eboli e nel territorio salernitano per individuare i canali di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti.