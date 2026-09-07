Cuccioli abbandonati, in due sono morti investiti

A trovarli è stata una volontaria, che ha raggiunto la zona dopo essere stata informata della situazione

Una nuova vicenda di abbandono di animali scuote la comunità di Casal Velino. Questa volta l’episodio si è verificato nella frazione Verduzio, lungo la Pedemontana, dove cinque cuccioli di poche settimane sarebbero stati lasciati sul bordo della carreggiata, esposti al passaggio delle automobili e senza alcuna possibilità di mettersi al riparo.Per alcuni di loro l’intervento di persone di passaggio è arrivato in tempo. Due cuccioli sono infatti riusciti a essere recuperati prima che facesse buio e sono stati portati in un luogo sicuro. Per gli altri, invece, la notte ha avuto un esito drammatico.Due dei piccoli sono stati travolti dai veicoli che percorrevano la strada e sono morti. Il quinto cucciolo è invece riuscito a sopravvivere, ma è rimasto accanto ai corpi dei fratellini fino al mattino.A trovarlo è stata una volontaria, che ha raggiunto la zona dopo essere stata informata della situazione. Il cane era ancora lì, spaventato e in evidente difficoltà, mentre si muoveva vicino ai fratelli ormai senza vita. La volontaria lo ha recuperato e messo al sicuro.La notizia si è rapidamente diffusa nel territorio cilentano, provocando numerose reazioni di indignazione. Particolarmente forte è stata la risposta sui social, dove diversi cittadini hanno espresso rabbia e amarezza per quanto accaduto e per le condizioni in cui i cuccioli sarebbero stati lasciati.A rendere pubblico l’episodio è stata proprio una volontaria, che ha rivolto un duro appello a chi avrebbe potuto intervenire e non lo avrebbe fatto. Il suo messaggio punta soprattutto sull’indifferenza di chi, secondo la sua denuncia, avrebbe notato la presenza dei piccoli lungo la strada senza metterli in sicurezza.La volontaria ha sottolineato come i cuccioli non fossero impossibili da vedere e come alcune persone fossero consapevoli della loro presenza già nella serata precedente. Secondo quanto riferito, qualcuno avrebbe persino fotografato gli animali per condividere l’immagine nei gruppi, senza però procedere al loro recupero.È proprio questo aspetto ad aver alimentato ulteriormente la protesta. La possibilità di intervenire prima che facesse buio, secondo la volontaria, avrebbe potuto evitare almeno in parte il tragico epilogo della notte.Intanto, per i cuccioli sopravvissuti è iniziata una nuova fase. Gli animali sono stati presi in carico da volontari che si occuperanno delle loro condizioni e garantiranno le cure necessarie.Una volta completato il periodo di assistenza e verificato il loro stato di salute, saranno avviate le procedure necessarie per cercare loro una nuova famiglia.La vicenda riaccende così l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono degli animali, soprattutto quando riguarda cuccioli lasciati in luoghi particolarmente pericolosi. In questo caso, la presenza della strada e il continuo transito delle automobili hanno trasformato l’abbandono in una tragedia che è costata la vita a due dei cinque piccoli.Per gli altri superstiti, invece, l’intervento dei passanti e dei volontari ha permesso di evitare un epilogo ancora più drammatico. Ora l’obiettivo è garantire loro le cure necessarie e trovare, per ciascuno, una sistemazione sicura e una famiglia pronta ad accoglierli.