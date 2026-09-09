Commerciante investito e abbandonato in un lago di sangue

Un passaggio decisivo per l’inchiesta è arrivato dall’analisi delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza

Un uomo di 78 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta via Ripuaria, sul litorale di Giugliano, e lasciato a terra dal conducente dell’auto coinvolta. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, nei pressi della rotatoria situata all’incrocio con via Madonna del Pantano. Il ferito, noto commerciante della zona e titolare di un negozio di giocattoli, è stato trovato in gravi condizioni e soccorso da alcuni passanti.La dinamica dello schianto è ancora oggetto di accertamenti. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano stava pedalando quando sarebbe stato centrato da una piccola automobile di colore rosso. Dopo l’impatto, invece di fermarsi e verificare le condizioni del ciclista, chi era al volante avrebbe proseguito la marcia, lasciando il 78enne sull’asfalto.A prestare i primi soccorsi sono state alcune persone che si trovavano nella zona. L’uomo è stato successivamente affidato ai sanitari e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I medici hanno riscontrato diversi traumi al volto e una lieve emorragia cerebrale. Il quadro clinico ha richiesto il ricovero e il monitoraggio, ma fortunatamente l’anziano non sarebbe in pericolo di vita.Nel frattempo sono scattate le indagini della Polizia Municipale di Giugliano, coordinata dal comandante Luigi De Simone. Gli agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti per risalire al veicolo coinvolto e soprattutto alla persona che si trovava alla guida al momento dell’investimento.Un passaggio decisivo per l’inchiesta è arrivato dall’analisi delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza installato nei pressi della rotatoria. Le telecamere di un ristorante della zona avrebbero infatti immortalato elementi utili a ricostruire il passaggio dell’auto e a indirizzare gli investigatori verso la sua identificazione.Gli accertamenti dei caschi bianchi avrebbero così permesso di risalire alla presunta responsabile. Si tratta di una donna di origini ucraine, residente nella zona. Nei suoi confronti, secondo quanto emerso dalle indagini, dovrebbe essere formalizzata una denuncia per omissione di soccorso.Gli investigatori proseguono ora gli accertamenti per definire con precisione la sequenza dell’incidente e verificare ogni responsabilità. Resta intanto ricoverato sotto osservazione il 78enne, fortunatamente fuori pericolo dopo il violento investimento.