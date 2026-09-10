Colpito ripetutamente alla testa con calci e pugni

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso il 28enne

Momenti di tensione nel cuore di Nocera Inferiore, dove nella serata di ieri un giovane di 28 anni è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un altro ragazzo. L’episodio si è verificato poco dopo le 19 lungo corso Vittorio Emanuele, in una zona centrale della città.La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita. Stando alle prime informazioni raccolte, tra i due sarebbe nata una lite culminata nell’aggressione. Il 28enne sarebbe stato colpito più volte dal suo coetaneo, anche con alcuni colpi alla testa.Dopo averlo aggredito, il presunto responsabile si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dell’accaduto, facendo perdere le proprie tracce e dirigendosi verso via Fucilari. Sono quindi scattati gli interventi per prestare assistenza al giovane e avviare i primi accertamenti.Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso il 28enne. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato sottoposto agli esami e alle cure necessarie per valutare le conseguenze delle lesioni riportate.Parallelamente sono partite le verifiche per ricostruire i momenti precedenti all’aggressione e soprattutto per individuare il giovane che avrebbe colpito il 28enne. Al momento restano da chiarire anche le ragioni che avrebbero provocato il litigio.Un aiuto importante potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nel centro cittadino. Gli investigatori potrebbero acquisire le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, compresi quelli installati all’esterno degli esercizi commerciali della zona. Le immagini potrebbero permettere di ricostruire gli spostamenti dei due giovani, documentare le fasi dell’aggressione e fornire elementi utili all’identificazione del presunto autore.Gli accertamenti sono quindi in corso per definire con maggiore precisione la dinamica dell’episodio e comprendere cosa abbia fatto scattare l’aggressione.