Ciro con Sindrome di Down mandato via dal centro dopo 41 anni

«Ciro è invalido al 100 per cento, ha la sindrome di Down e la nostra è una famiglia indigente», racconta la madre

Per 41 anni quel centro è stato molto più di un luogo dove trascorrere alcune ore della giornata. Per Ciro, 53 anni, affetto dalla sindrome di Down e riconosciuto invalido al 100 per cento, il Centro diurno per disabili Don Orione di Ercolano ha rappresentato per decenni uno spazio di socialità, attività e autonomia. Ora, però, rischia di non poterci più tornare.La sua famiglia contesta infatti la decisione con cui Ciro, insieme ad altri ospiti della struttura, sarebbe stato escluso dal progetto CD-H dell'Asl Napoli 1 Centro. Il servizio dovrebbe terminare per lui il prossimo 30 settembre e, secondo quanto riferito dalla madre, non ci sarebbe la possibilità economica di sostenere privatamente i costi delle attività.«Ciro è invalido al 100 per cento, ha la sindrome di Down e la nostra è una famiglia indigente», racconta la madre. «Da 41 anni trovava sollievo in quella struttura. È depresso, piange e non capisce il perché di questa decisione».La donna, assistita dagli avvocati Luca Marangio e Antonia Giglio, ha presentato una diffida indirizzata alla Regione, all'Asl, al Comune di Napoli, alla VI Municipalità e all'assessorato alle Politiche sociali, chiedendo di tutelare il diritto del figlio all'assistenza.Quarant'anni di attivitàCiro frequentava il centro dal lunedì al sabato, in regime di semiconvitto. Nel corso degli anni aveva preso parte a numerose attività finalizzate al mantenimento delle capacità relazionali e delle abilità motorie.Dai laboratori cognitivi a quelli ludico-espressivi, dalle attività sportive alla lavorazione del vetro, il percorso all'interno della struttura aveva coinvolto diversi aspetti della sua vita quotidiana. Ciro aveva inoltre partecipato ad attività sportive anche a livello agonistico paralimpico, prendendo parte a gare e tornei fuori regione.Secondo la famiglia, queste esperienze avrebbero prodotto benefici soprattutto sul piano della coordinazione motoria e della postura. Il 53enne faceva inoltre parte di una compagnia teatrale, attività pensata per favorire il linguaggio e le capacità relazionali.«Quel centro e quel progetto rappresentano per lui e per tutti gli altri ospiti un'ancora di salvezza», sostiene l'avvocato Marangio. «Una rivalsa nei confronti delle patologie che li affliggono per tutta la vita».La comunicazione arrivata su WhatsAppLa famiglia sostiene di aver appreso della revoca attraverso un messaggio WhatsApp ricevuto lo scorso 4 agosto dalla sorella di Ciro. Si sarebbe trattato di un “preavviso di revoca” delle prestazioni socio-sanitarie, con indicazione della cessazione del servizio a partire dal 30 settembre.Alla base della decisione, secondo quanto riferito dai legali, ci sarebbe la valutazione secondo cui la disabilità di Ciro sarebbe classificabile come lieve.Una ricostruzione che la famiglia contesta. Il legale sottolinea infatti che l'uomo è riconosciuto invalido al 100 per cento con indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di gravità. Secondo la documentazione richiamata dalla difesa, inoltre, avrebbe bisogno di assistenza permanente e della presenza di un tutore per gli atti della vita quotidiana.La protesta riguarda anche gli altri ospitiIl caso di Ciro, secondo quanto denunciato dai suoi familiari e dai legali, non sarebbe isolato. La decisione interesserebbe complessivamente circa un centinaio di persone che frequentano la struttura e che rischierebbero di perdere un importante punto di riferimento sociale e assistenziale.«Le revoche delle prestazioni obbligatorie a favore dei disabili sono state perpetrate in maniera altamente discriminatoria», sostiene Marangio, secondo cui il provvedimento riguarderebbe il Distretto 32 e la VI Municipalità Barra-Ponticelli, mentre situazioni analoghe non interesserebbero gli altri territori.La famiglia teme inoltre che l'interruzione delle attività possa avere ripercussioni sulle condizioni di Ciro. «Quello che gli è successo sta già producendo gravi effetti sulla sua salute», afferma il legale.Ora la vicenda passa alle istituzioni coinvolte, chiamate a esaminare la diffida e a chiarire le ragioni della revoca. Al centro della contestazione resta il diritto di Ciro e degli altri ospiti a continuare a usufruire di un percorso socio-sanitario che, per la famiglia, rappresenta da decenni una componente fondamentale della loro vita quotidiana.