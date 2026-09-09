Circumvesuviana, interrotta un'altra tratta

Per limitare le conseguenze dell’interruzione, l’azienda ha predisposto un collegamento alternativo su gomma

Nuovi disagi per chi utilizza la Circumvesuviana. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa sulla tratta compresa tra Poggiomarino e Scafati, aggiungendo un ulteriore problema alle difficoltà che stanno interessando il servizio ferroviario vesuviano.La comunicazione è arrivata da Eav, che ha fatto sapere che lo stop è scattato intorno alle ore 10. La sospensione riguarda al momento il collegamento ferroviario tra le due stazioni e sta creando inevitabili ripercussioni sugli spostamenti di pendolari e viaggiatori.Per limitare le conseguenze dell’interruzione, l’azienda ha predisposto un collegamento alternativo su gomma. I passeggeri interessati possono quindi usufruire di un servizio di autobus sostitutivi lungo il tratto che non può essere percorso dai convogli.Il nuovo stop si inserisce in una giornata già caratterizzata da altre criticità sulla rete vesuviana. Fin dall’inizio del servizio, infatti, risultano soppressi tutti i treni della relazione Napoli-Torre Annunziata, con ulteriori difficoltà per chi deve raggiungere o lasciare i comuni serviti dalla linea.In questo quadro arriva però anche una notizia positiva per pendolari e turisti. Sempre Eav ha comunicato il ripristino, sulla linea Napoli-Poggiomarino, della fermata di Santa Maria del Pozzo. A partire dalle 10 circa, dunque, i convogli tornano a effettuare la fermata, restituendo un collegamento importante agli utenti che utilizzano quella stazione.Resta invece da seguire l’evoluzione della situazione tra Poggiomarino e Scafati, dove la circolazione ferroviaria rimane momentaneamente sospesa e il servizio viene garantito attraverso i bus sostitutivi.