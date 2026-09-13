Carcassa di balenottera sulla spiaggia vesuviana

La priorità, in questa fase, è mettere in sicurezza l'area e procedere alla rimozione dell'animale evitando possibili problemi di carattere igienico-sanitario

Una carcassa di grandi dimensioni è stata ritrovata sulla battigia lungo la Litoranea di Torre del Greco, all’altezza del Lido Miramare. L’animale, ormai in avanzato stato di decomposizione, sarebbe un grande esemplare marino, presumibilmente un balenottero o uno squalo. La presenza della carcassa ha immediatamente attirato l’attenzione, facendo scattare gli interventi delle autorità competenti.Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto di Torre del Greco e gli operatori dell’Asl Napoli 3, chiamati a effettuare le prime verifiche e a valutare le modalità più sicure per la gestione dell’animale.Anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli si è recato sulla Litoranea per seguire da vicino la situazione. Il parlamentare ha chiesto che l’area venga messa in sicurezza e che la carcassa venga rimossa nel più breve tempo possibile.Le operazioni particolarmente complesseUno degli aspetti più delicati riguarda proprio il recupero dell'animale. La carcassa si trova infatti su una spiaggia che può essere raggiunta attraverso una scalinata, rendendo particolarmente complicato l'impiego dei mezzi normalmente utilizzati per questo tipo di interventi.Sono quindi in corso le valutazioni tecniche per individuare la soluzione più adatta. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbe anche quella di effettuare il recupero via mare, trasportando la carcassa verso un'area portuale, oppure utilizzare una gru per sollevarla e rimuoverla dalla spiaggia.La priorità, in questa fase, è mettere in sicurezza l'area e procedere alla rimozione dell'animale evitando possibili problemi di carattere igienico-sanitario e disagi per cittadini e bagnanti.Da capire di quale animale si trattiRestano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda. Innanzitutto sarà necessario stabilire con certezza la specie dell'animale. Le condizioni della carcassa, ormai in avanzato stato di decomposizione, rendono infatti più difficile una prima identificazione.Soltanto gli accertamenti tecnici potranno permettere di stabilire se si tratti effettivamente di un balenottero, di uno squalo o di un'altra specie marina di grandi dimensioni.Un secondo elemento da chiarire riguarda le cause della morte. Al momento non ci sono certezze e sono diverse le ipotesi che dovranno essere valutate dagli esperti.Tra le possibilità non viene escluso che l'animale possa essere stato colpito da una grande imbarcazione. Si tratta, però, di una prima ipotesi ancora tutta da verificare e per la quale saranno necessari ulteriori accertamenti.Le verifiche sulla carcassaL'intervento della Capitaneria di Porto e dell'Asl Napoli 3 sarà quindi fondamentale non soltanto per consentire il recupero della carcassa, ma anche per raccogliere gli elementi utili a comprendere cosa sia accaduto.La presenza di un animale marino di queste dimensioni sulla battigia rappresenta infatti un episodio che richiede particolare attenzione, sia per le condizioni della carcassa sia per la necessità di garantire la sicurezza dell'area frequentata dai cittadini.«È una scena triste e dolorosa», ha commentato Borrelli, sottolineando la necessità di accertare la specie dell'animale e le cause della morte.L'obiettivo è ora quello di completare rapidamente le verifiche e individuare la soluzione tecnica più efficace per rimuovere la carcassa dalla spiaggia.Nel frattempo, l'area resta sotto l'attenzione delle autorità. La priorità è evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica e consentire agli specialisti di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Solo al termine delle verifiche sarà possibile stabilire con maggiore certezza che animale sia stato ritrovato sulla Litoranea di Torre del Greco e, soprattutto, cosa abbia provocato la sua morte.