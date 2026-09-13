Cane massacrato di botte perde un pezzo di zampa

Le condizioni dell'animale sono apparse immediatamente gravissime

Le sue urla erano così disperate da non lasciare indifferente una cittadina. Una donna, dopo aver sentito i lamenti strazianti provenire dalla strada, ha deciso di intervenire e di chiedere aiuto. Una scelta che potrebbe aver salvato la vita a un cane trovato poco dopo in condizioni drammatiche ad Apice, in provincia di Benevento.Quando gli agenti della Polizia Municipale sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena terribile. L'animale era riverso a terra, privo di sensi e immerso in una grande quantità di sangue. Aveva profonde ferite alla testa e in diverse parti del corpo, un laccio stretto attorno al collo e una zampa quasi completamente recisa.Secondo quanto riferito dalla cittadina che ha lanciato l'allarme, poco prima un uomo si sarebbe accanito contro il cane colpendolo ripetutamente e con violenza utilizzando un bastone.La corsa contro il tempoLe condizioni dell'animale sono apparse immediatamente gravissime. Aveva perso una quantità enorme di sangue e, nonostante i soccorsi, per circa 24 ore ha continuato a sanguinare.Il cane è stato preso in carico dai volontari della Sezione di Benevento, che hanno provveduto al trasferimento in una clinica veterinaria. Qui i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarlo e permettergli di superare le conseguenze delle ferite riportate.La situazione resta estremamente delicata. La grave anemia provocata dalla perdita di sangue si aggiunge infatti alla necrosi della zampa, ormai gravemente compromessa. Se le condizioni generali dell'animale lo consentiranno, sarà necessario procedere con l'amputazione.La prima buona notiziaDopo le ore drammatiche seguite al ritrovamento, è arrivato però un primo segnale positivo. Il cane ha ripreso conoscenza.Una notizia ancora piccola rispetto alla gravità delle sue condizioni, ma importante per chi in queste ore si sta prendendo cura di lui. I veterinari continuano a monitorarlo e stanno mettendo in campo tutte le cure necessarie nella speranza che possa superare questa fase critica.Il percorso per il recupero sarà ancora lungo e difficile. Prima di poter affrontare l'intervento alla zampa, l'animale dovrà infatti raggiungere condizioni sufficientemente stabili.La denunciaLa vicenda non si fermerà però all'intervento dei veterinari. I volontari hanno presentato una denuncia e hanno annunciato che seguiranno il caso per fare luce sull'accaduto.L'obiettivo è individuare il responsabile dell'aggressione e accertare tutte le eventuali responsabilità. L'episodio è stato segnalato alle autorità e saranno gli accertamenti a stabilire l'esatta dinamica e chi abbia inferto al cane quelle ferite.«Lui non può raccontare ciò che ha vissuto. Saremo noi a farlo», è il messaggio lanciato dai volontari, che intendono continuare a seguire l'animale anche dopo le cure veterinarie.Il ringraziamento alla cittadinaIn questa drammatica vicenda c'è anche il gesto di una cittadina che ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. Sono state infatti le sue urla ad attirare l'attenzione della donna, che ha immediatamente chiesto aiuto.Un intervento che ha permesso alla Polizia Municipale di Apice di raggiungere rapidamente il luogo e prestare i primi soccorsi all'animale.I volontari hanno voluto ringraziare proprio la cittadina che ha dato l'allarme e gli agenti della Polizia Municipale per il tempestivo intervento.Ora l'attenzione è tutta rivolta al cane, che continua la sua battaglia per sopravvivere. La strada davanti a lui è ancora lunga: dovrà superare la grave anemia, affrontare le conseguenze delle ferite e, se le condizioni lo permetteranno, sottoporsi all'amputazione della zampa ormai compromessa.Ma il fatto che abbia ripreso conoscenza rappresenta un primo, importante passo. E mentre i veterinari continuano a lottare per salvargli la vita, i volontari promettono di restargli accanto anche nella fase successiva, affinché la violenza subita non venga dimenticata e vengano accertate le responsabilità.