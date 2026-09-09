Camionista blocca auto contromano

Una situazione estremamente pericolosa, resa ancora più rischiosa dalla velocità con cui era in viaggio

Ha visto un’auto procedere nella direzione sbagliata e ha capito subito che ogni secondo poteva essere decisivo. È così che un camionista si è trasformato, di fatto, nel protagonista di un intervento che avrebbe potuto evitare un incidente dalle conseguenze drammatiche lungo una strada all’altezza di Casoria.La vettura aveva imboccato la carreggiata contromano e continuava ad avanzare mentre, sullo stesso tratto di strada ma nel senso di marcia opposto, arrivavano numerosi veicoli. Una situazione estremamente pericolosa, resa ancora più rischiosa dalla velocità con cui stavano viaggiando alcune delle automobili coinvolte.Tra gli automobilisti presenti, a rendersi conto immediatamente della gravità della situazione è stato il conducente di un mezzo pesante. Invece di limitarsi a segnalare il pericolo, l’uomo ha deciso di intervenire direttamente. Ha seguito l’automobile che procedeva contromano, cercando di raggiungerla prima che potesse incrociare uno degli altri veicoli in transito.L’inseguimento si è concluso con il camionista che è riuscito ad affiancare e a fermare la vettura. Nel frattempo, gli automobilisti che arrivavano dalla direzione opposta cercavano di attirare l’attenzione del conducente suonando ripetutamente il clacson. Un coro di segnalazioni che evidenziava quanto fosse concreta la possibilità di uno scontro.Una volta bloccata l’auto, il conducente ha effettuato un’inversione, tornando quindi a percorrere la strada nella direzione corretta. Una manovra che ha consentito di ristabilire la situazione ed evitare quello che, considerate le circostanze, avrebbe potuto trasformarsi in un violento incidente.La vicenda è stata successivamente resa nota attraverso un video realizzato dallo stesso camionista durante quei momenti concitati. Le immagini sono state inviate alla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, che le ha poi pubblicate, portando l’episodio all’attenzione dell’opinione pubblica.Resta soprattutto il comportamento del camionista, che davanti a una situazione di grave pericolo ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. La sua tempestività ha contribuito a interrompere una situazione potenzialmente letale prima che potesse verificarsi lo schianto, mostrando ancora una volta quanto una decisione presa nel momento giusto possa incidere concretamente sulla sicurezza degli altri utenti della strada.