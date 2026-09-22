Camion e furgoni pieni di rifiuti fermi da 10 anni davanti alla scuola

La verifica dovrà ora stabilire se si tratti effettivamente di veicoli abbandonati e quali siano le eventuali responsabilità sulla presenza dei materiali nell’area

Camion e furgoni che, secondo la segnalazione di un residente, sarebbero fermi da oltre un decennio e che nel corso degli anni avrebbero finito per diventare punti di accumulo di materiali e rifiuti. È la situazione denunciata a Ponticelli, in via Vicinale Maranda, all’incrocio con via Maglietta, a poca distanza dall’ingresso del liceo Calamandrei.A documentare le condizioni dell’area sono alcune fotografie inviate da un cittadino, che chiede un sopralluogo da parte degli enti competenti. L’obiettivo è verificare la natura dei mezzi e accertare se esistano le condizioni previste dalla normativa per procedere alla loro rimozione e alla successiva bonifica dello spazio.I mezzi fermi da anniStando al racconto del residente, la presenza dei veicoli nella zona si protrarrebbe da più di dieci anni. Nel tempo, attorno ai mezzi si sarebbero accumulati diversi materiali e rifiuti, facendo emergere una situazione che il cittadino ritiene meritevole di un intervento.La verifica dovrà ora stabilire se si tratti effettivamente di veicoli abbandonati e quali siano le eventuali responsabilità sulla presenza dei materiali nell’area.La richiesta di verificheSulla segnalazione è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto agli enti competenti di effettuare rapidamente un sopralluogo.«Dalle immagini ricevute si vedono diversi mezzi fermi da tempo e una notevole quantità di materiali e rifiuti accumulati nelle loro immediate vicinanze», ha dichiarato Borrelli, sottolineando la necessità di verificare la situazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, procedere con la rimozione dei veicoli e il ripristino dell’area.Particolare attenzione viene chiesta anche per la vicinanza con l'istituto scolastico. L'auspicio è che gli accertamenti possano chiarire rapidamente la situazione e individuare gli interventi necessari per restituire decoro e sicurezza alla zona.