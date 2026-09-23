Cade sui binari e viene investito dalla Metro

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica

È rimasto incastrato sotto un treno della metro A, ma i soccorritori sono riusciti a tirarlo fuori vivo. Un uomo di 67 anni è stato investito ieri pomeriggio da un convoglio diretto verso Anagnina, mentre si trovava sui binari della stazione Giulio Agricola.L'allarme è scattato poco dopo le 16. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto e per raggiungere il passeggero è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Dalla sala operativa del comando di Roma sono partiti la squadra Tuscolano II 12/A, il carro sollevamenti, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, i pompieri hanno raggiunto il 67enne e lo hanno estratto da sotto il convoglio.Il trasporto in ospedaleUna volta liberato, l'uomo è stato affidato al personale dell'Ares 118. Le sue condizioni sono apparse subito particolarmente serie e il 67enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni, dove è stato preso in carico dai sanitari.La prognosi resta legata all'evoluzione del quadro clinico.Gli accertamenti della poliziaRestano da chiarire le circostanze che hanno portato l'uomo sui binari proprio nel momento in cui stava arrivando il convoglio.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Al momento non viene esclusa dagli investigatori neppure l'ipotesi di un gesto volontario, ma saranno le verifiche in corso a stabilire cosa sia realmente accaduto.Circolazione sospesa sulla metro AL'incidente ha avuto conseguenze immediate anche sul trasporto pubblico. Il servizio della linea A è stato sospeso in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Colli Albani e Anagnina, mentre sono stati attivati bus sostitutivi per garantire i collegamenti.L'interruzione è durata circa cinquanta minuti, dalle 16.20 alle 17.10. Successivamente la circolazione ferroviaria è ripartita in modo progressivo sull'intera linea.La stazione Giulio Agricola è rimasta comunque chiusa al pubblico anche dopo la ripresa del servizio dei treni.