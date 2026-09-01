Cade muro, muore titolare di una ditta edile

Nel crollo è rimasto coinvolto anche il figlio della vittima, un giovane di 24 anni

Tragedia sul lavoro a Bivona, nell'Agrigentino, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori all'interno di un'abitazione. La vittima è Salvino Pullara, originario della Svizzera e residente a Santo Stefano Quisquina, titolare di una ditta edile.L'incidente si è verificato in contrada Santa Margherita. Secondo una prima ricostruzione, il 53enne si trovava all'interno della casa, di proprietà di un residente di Bivona, quando una parte della struttura ha improvvisamente ceduto.Un muro si sarebbe sbriciolato all'improvviso, travolgendo l'imprenditore e non lasciandogli scampo.L'allarme e i soccorsiLa macchina dei soccorsi è scattata immediatamente dopo il crollo.Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno tentato di prestare assistenza all'uomo, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Quando sono riusciti a raggiungerlo, per il 53enne non c'era ormai più nulla da fare.Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.I vigili del fuoco hanno invece lavorato per mettere in sicurezza l'area e consentire il recupero della salma, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.Ferito anche il figlio di 24 anniNel crollo è rimasto coinvolto anche il figlio della vittima, un giovane di 24 anni.Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure e gli accertamenti necessari.Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero particolarmente gravi e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.Resta ancora da chiarire quale ruolo stesse svolgendo il 24enne all'interno dell'abitazione e come sia stato coinvolto nel cedimento della struttura.Le indagini sull'incidenteI carabinieri hanno effettuato i primi rilievi nell'abitazione di contrada Santa Margherita, raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto.Pullara, in qualità di titolare di una ditta edile, era impegnato nell'esecuzione di lavori all'interno dell'immobile quando si è verificato il crollo.Gli investigatori dovranno ora accertare le cause del cedimento del muro e verificare le condizioni nelle quali venivano eseguiti i lavori.Sono diversi gli aspetti che dovranno essere chiariti: dalla stabilità della struttura alle modalità degli interventi in corso, fino alle eventuali condizioni di sicurezza presenti nel cantiere.L'autorità giudiziaria è stata informata dell'accaduto e coordinerà gli approfondimenti necessari per stabilire se vi siano eventuali responsabilità legate alla morte del 53enne.Il cordoglio a Santo Stefano QuisquinaLa notizia della morte di Salvino Pullara ha profondamente colpito la comunità di Santo Stefano Quisquina, dove l'uomo viveva.Il 53enne era conosciuto per la sua attività professionale e per il legame con il territorio. La tragedia ha lasciato sgomenta la comunità, che si è stretta attorno alla famiglia in queste ore di dolore.Per la morte dell'imprenditore è stato inoltre proclamato il lutto cittadino a Santo Stefano Quisquina.Una decisione che testimonia l'impatto della tragedia su un'intera comunità, chiamata ora a stringersi attorno ai familiari della vittima.Una tragedia ancora da ricostruireResta dunque da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Gli accertamenti dei carabinieri, insieme alle verifiche tecniche sulla struttura, dovranno stabilire cosa abbia provocato il cedimento improvviso del muro.La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali ulteriori accertamenti.La tragedia riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, sui rischi legati agli interventi edili e alle condizioni delle strutture sulle quali vengono effettuati lavori.Per la comunità di Santo Stefano Quisquina, intanto, resta il dolore per la scomparsa di un uomo di 53 anni, morto mentre svolgeva il proprio lavoro e davanti al figlio, rimasto ferito nel crollo ma fortunatamente non in pericolo di vita.