Bruciano le ecoballe di rifiuti a Taverna del Re

Accanto ai pompieri sono arrivati anche i carabinieri del 10° Reggimento Campania

Giugliano in Campania, paura per un incendio scoppiato all’interno dell’impianto di Taverna del Re, uno dei siti destinati alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti e delle ecoballe presenti sul territorio della provincia di Napoli. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 6 settembre, provocando una vasta mobilitazione dei soccorsi.Le fiamme hanno interessato l’area dell’impianto e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Napoli. Le squadre sono entrate in azione per circoscrivere l’incendio e procedere con le operazioni di spegnimento, mentre nelle prime fasi dell’emergenza non erano ancora disponibili elementi sufficienti per stabilire con certezza l’origine del rogo.Accanto ai pompieri sono arrivati anche i carabinieri del 10° Reggimento Campania e i militari della Compagnia di Giugliano. Il loro compito è stato innanzitutto quello di contribuire alla gestione della sicurezza nell'area interessata dall'incendio, consentendo ai soccorritori di operare senza ulteriori rischi. Una volta terminata l'emergenza, saranno effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare le cause che hanno portato all'innesco delle fiamme.Tra le possibilità prese in considerazione dagli investigatori non viene esclusa, al momento, neppure quella di un'origine dolosa. Si tratta tuttavia di un'ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici e investigativi. Saranno quindi le verifiche condotte sul posto e gli eventuali ulteriori elementi raccolti nelle prossime ore a chiarire se l'incendio sia stato provocato accidentalmente oppure se dietro il rogo possa esserci un'azione volontaria.Un elemento positivo riguarda invece il bilancio delle persone coinvolte: non risultano feriti a seguito dell'incendio. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite per mettere sotto controllo il rogo e completare la messa in sicurezza della zona.Nel corso del tardo pomeriggio la situazione è stata inoltre esaminata durante un incontro urgente convocato presso la Prefettura di Napoli. Alla riunione hanno preso parte i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di seguire l'evoluzione dell'incendio e coordinare le attività necessarie.Al termine del vertice, la Regione Campania ha comunicato che la situazione all'interno dell'area di Taverna del Re risultava sotto controllo. L'amministrazione regionale ha inoltre fatto sapere che il presidente Roberto Fico e l'assessora all'Ambiente Claudia Pecoraro stanno seguendo direttamente l'evolversi dell'emergenza, mantenendo un contatto costante con la struttura tecnica regionale impegnata sul posto nel monitoraggio dell'evento.La Regione ha spiegato inoltre di aver partecipato al tavolo istituzionale riunito in Prefettura proprio per valutare passo dopo passo l'andamento della situazione e favorire il coordinamento degli interventi tra le diverse strutture impegnate nella gestione dell'incendio.Restano ora da chiarire le circostanze che hanno preceduto la comparsa delle fiamme. Una volta concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco potranno fornire elementi più precisi sull'origine dell'incendio e sulla sua eventuale natura.