Brucia uliveto in Costiera, c'è un morto

ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso

Un uomo di circa 80 anni è morto nel pomeriggio a Patierno, sulle colline di Vico Equense, durante un incendio che ha interessato un'area agricola. Il rogo si è sviluppato all'interno di un uliveto e ha coinvolto la vegetazione circostante.A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che hanno notato una grossa nube di fumo provenire dalla zona. Quando i soccorritori sono arrivati, le fiamme si erano già propagate tra gli alberi, complicando le operazioni per raggiungere l'area interessata.I soccorsi nell'ulivetoSul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile di Vico Equense e dell'Associazione Volontari Faito, impegnati prima nel contenimento dell'incendio e successivamente nelle attività di bonifica.Presenti anche i carabinieri e gli operatori del 118. Per l'anziano, però, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.Ancora da accertare l'origine del rogoI carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la sequenza degli eventi e individuare il punto dal quale sarebbe partito l'incendio.Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un eventuale abbruciamento di materiale vegetale che potrebbe essersi trasformato in un rogo fuori controllo. Si tratta, però, di una possibilità che dovrà essere verificata dagli investigatori: al momento non sono emersi elementi sufficienti per stabilire con certezza l'origine delle fiamme.Da chiarire anche come sia morto l'anzianoUn ulteriore interrogativo riguarda le cause del decesso. Gli accertamenti dovranno stabilire se l'uomo sia stato direttamente coinvolto nell'incendio, venendo raggiunto dalle fiamme o dal fumo, oppure se abbia accusato un malore prima che il rogo si propagasse nell'uliveto.Nel frattempo le squadre impegnate nell'intervento hanno completato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, verificando anche la presenza di eventuali focolai residui.La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Vico Equense, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto a Patierno.