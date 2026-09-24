Brucia di nuovo la Costiera, fiamme vicino alle case

A dare l'allarme sono state anche diverse persone che in quel momento percorrevano la Statale

Serata di apprensione quella di ieri a Cetara per un incendio sviluppatosi sulla collina a ridosso del centro abitato. Il rogo è divampato nell’area compresa tra la località Fuenti e il borgo marinaro, proprio al di sopra della strada statale 163 Amalfitana.Le fiamme, ben visibili dalla carreggiata, si stanno propagando lungo il versante e avrebbero raggiunto una zona non distante da alcune abitazioni. La situazione viene seguita con attenzione per il rischio che il fronte dell’incendio possa avvicinarsi ulteriormente alle case.L'allarme lanciato dagli automobilistiA dare l'allarme sono state anche diverse persone che in quel momento percorrevano la Statale Amalfitana. Dal tratto stradale sottostante era infatti possibile osservare le lingue di fuoco che si stavano estendendo sulla vegetazione.La presenza del rogo è stata segnalata alle autorità locali, che hanno avviato le procedure necessarie per gestire l'emergenza e coordinare gli interventi.Attesi i soccorsiIn queste ore si attende l'arrivo delle squadre incaricate di intervenire sull'incendio. Al momento restano da chiarire l'origine del rogo e l'ampiezza dell'area interessata.L'attenzione è concentrata soprattutto sulla vicinanza del fronte di fuoco alle abitazioni e sulla possibilità che le fiamme possano continuare a risalire o a estendersi lungo il versante della collina.