Branco di pitbull sbrana una cucciola

Gli animali erano privi di microchip e sono stati posti sotto sequestro

È stata la denuncia della proprietaria a permettere di ricostruire quanto accaduto lo scorso 12 settembre a Villa Borghese, a Roma, dove la piccola Cocca, una cucciola di corgi, è stata aggredita e uccisa da un gruppo di pitbull mentre si trovava al parco insieme alla sua padrona.Dopo l'episodio, la donna, indicata come Giulia, si è rivolta alle forze dell'ordine. Gli accertamenti hanno consentito di risalire all'uomo che risultava avere la disponibilità dei cani.Tre animali trasferiti alla MuratellaL'uomo, secondo quanto riferito, è senza fissa dimora. Nel corso degli interventi sono stati individuati anche tre dei cani ritenuti coinvolti nell'aggressione.Gli animali erano privi di microchip e sono stati posti sotto sequestro. Successivamente sono stati separati e trasferiti presso il canile della Muratella, dove dovrebbero essere avviati a un percorso finalizzato al recupero e alla valutazione del loro comportamento.«Insieme erano diventati un branco predatorio»Sulla gestione dei tre cani è intervenuta Patrizia Prestipino, garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, sottolineando l'importanza di averli separati.«È stato molto importante aver separato i cani: quegli animali insieme erano molto pericolosi, erano diventati un branco predatorio», ha dichiarato Prestipino.L'obiettivo, ora, è procedere con un percorso individuale per gli animali, dopo il trasferimento nella struttura comunale.Il ringraziamento alla proprietaria di CoccaLa garante ha inoltre sottolineato il ruolo avuto dalla denuncia della proprietaria della cucciola.«La svolta è arrivata dopo le numerose segnalazioni e la coraggiosa denuncia della signora Giulia», ha spiegato Prestipino, raccontando di aver parlato direttamente con la donna dopo l'accaduto.«Il suo racconto è scioccante, è comprensibile che sia ancora molto scossa», ha aggiunto la garante, evidenziando come la scelta di rivolgersi alle autorità sia stata dettata anche dalla volontà di evitare che episodi analoghi possano ripetersi.Per Cocca, purtroppo, l'aggressione non ha lasciato possibilità di salvezza. L'intervento successivo alla denuncia ha invece permesso di individuare alcuni degli animali coinvolti e di avviare le procedure previste per la loro gestione.