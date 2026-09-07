Botti provocano incendio nei Paesi Vesuviani

A evitare che il rogo assumesse dimensioni maggiori è stato però l’intervento immediato di un carabiniere che si trovava sul posto

Momenti di apprensione a San Giorgio a Cremano durante la processione dedicata a Sant’Anna. Nel corso dei festeggiamenti, l’accensione di alcuni fuochi d’artificio ha provocato un principio di incendio in un’area caratterizzata dalla presenza di sterpaglie.Secondo una prima ricostruzione, alcune scintille sprigionate durante l’esplosione dei fuochi sarebbero finite sulla vegetazione secca presente nelle vicinanze. In pochi istanti le fiamme hanno iniziato a propagarsi, attirando l’attenzione delle persone che stavano assistendo alla processione.La situazione avrebbe potuto diventare più seria se l’incendio avesse avuto il tempo di estendersi, soprattutto considerando la presenza di materiale facilmente infiammabile e le temperature elevate di questi giorni. A evitare che il rogo assumesse dimensioni maggiori è stato però l’intervento immediato di un carabiniere che si trovava sul posto.Il militare, utilizzando alcuni mezzi di fortuna disponibili nell’immediato, è riuscito a raggiungere il punto in cui si erano sviluppate le fiamme e a domarle rapidamente. Un intervento tempestivo che ha consentito di mettere sotto controllo il principio di incendio prima che potesse interessare una superficie più ampia.La scena è stata ripresa anche da alcune persone presenti durante i festeggiamenti. Un video girato durante quei momenti documenta le fasi dell'intervento e mostra come il rogo sia stato spento in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi.L'episodio ha provocato inevitabilmente qualche momento di paura tra i partecipanti alla processione, che si sono trovati a fare i conti con un incendio sviluppatosi improvvisamente durante una manifestazione religiosa. Fortunatamente, grazie alla rapidità dell'intervento, non si registrano conseguenze più serie.La vicenda riporta anche l'attenzione sulla necessità di prestare particolare cautela nell'utilizzo dei fuochi d'artificio durante le manifestazioni all'aperto, soprattutto quando nelle aree circostanti sono presenti sterpaglie e vegetazione secca. In condizioni di caldo e terreno arido, infatti, anche poche scintille possono essere sufficienti a provocare l'innesco di un incendio.