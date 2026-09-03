Borseggio in diretta mentre Cicalone gira un video

Il tentativo di sottrarre gli effetti personali alla turista si sarebbe così trasformato in un intervento collettivo per fermare l'uomo

Un tentativo di borseggio sarebbe stato sventato nel cuore di Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale, proprio mentre erano in corso le riprese di un video realizzato dal creator Simone Cicalone.La scena, avvenuta in una zona caratterizzata quotidianamente da un intenso passaggio di viaggiatori e turisti, è stata ripresa dalle telecamere utilizzate durante la registrazione. Secondo la ricostruzione fornita dai presenti, un uomo di origine straniera avrebbe avvicinato una turista tentando di infilare le mani nella sua borsa.L'azione, però, non sarebbe passata inosservata. Alcune persone che si trovavano nella zona si sarebbero accorte immediatamente di quanto stava accadendo, impedendo che il presunto borseggio potesse essere portato a termine.L'allarme dei presenti e l'intervento dello staffTra coloro che avrebbero assistito alla scena ci sarebbe anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, presente insieme alle persone impegnate nelle riprese.Una volta compresa la situazione, i presenti e lo staff che accompagnava Cicalone sarebbero intervenuti per fermare l'uomo e tutelare la turista. In pochi istanti l'episodio avrebbe attirato l'attenzione delle altre persone presenti, facendo aumentare la tensione nell'area.Il presunto autore del tentativo di furto, secondo quanto riferito, avrebbe reagito in maniera aggressiva alle contestazioni. Ne sarebbe nato un momento concitato, con minacce e resistenza nei confronti di chi aveva cercato di impedirgli di allontanarsi.La situazione si fa concitataLa discussione avrebbe rapidamente richiamato l'attenzione della folla. In una zona particolarmente frequentata, la presenza di numerose persone ha contribuito ad accrescere la confusione intorno alla scena.Il tentativo di sottrarre gli effetti personali alla turista si sarebbe così trasformato in un intervento collettivo per fermare l'uomo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.A riportare la situazione sotto controllo è stata infine la Polizia di Stato. Gli agenti intervenuti sul posto avrebbero incontrato difficoltà nel contenere la resistenza dell'uomo, riuscendo comunque a immobilizzarlo.L'uomo accompagnato in QuesturaDopo essere stato fermato, l'uomo è stato fatto salire su una volante e accompagnato in Questura per gli accertamenti.Qui sarebbe stato identificato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a stabilire con precisione cosa sia accaduto e quali eventuali responsabilità possano essere attribuite all'uomo.Particolare importanza potrebbe avere il materiale video registrato durante le riprese. Le immagini potranno infatti contribuire a ricostruire la sequenza dei movimenti, chiarendo l'eventuale tentativo di sottrarre qualcosa dalla borsa della turista e le fasi successive dell'intervento.Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezzaLa vicenda si inserisce nel più ampio tema della sicurezza nelle aree del centro di Napoli maggiormente frequentate da turisti e viaggiatori.La zona della stazione centrale rappresenta uno dei principali punti di passaggio della città e, proprio per l'elevato afflusso di persone, è frequentemente interessata da episodi di microcriminalità e da controlli delle forze dell'ordine.In questo caso, a fare la differenza sarebbe stata la rapidità con cui il presunto tentativo di furto è stato individuato e segnalato, prima che l'uomo potesse allontanarsi.Il filmato dell'accaduto resta ora uno degli elementi utili agli investigatori per verificare la dinamica dell'episodio e ricostruire con esattezza quanto avvenuto.