Bomba esplode nella notte e fa saltare le vetrine dei negozi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area

Notte di paura nel cuore di Avellino. Un'esplosione ha squarciato il silenzio poco dopo l'una, all'interno della galleria commerciale di via Carlo del Balzo, a pochi passi da piazza Kennedy.Il boato, particolarmente violento, ha allarmato i residenti della zona. L'onda d'urto ha provocato danni ad alcune vetrine e agli arredi degli esercizi presenti nella galleria. Nonostante la potenza della deflagrazione, non si registrano persone ferite.Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie a mettere in sicurezza l'area, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo è individuare eventuali persone coinvolte nell'episodio e ricostruirne i movimenti prima e dopo l'esplosione.Restano aperte tutte le piste investigative. Al momento, infatti, non viene esclusa alcuna ipotesi sull'origine dell'ordigno e sulle motivazioni che hanno portato al suo collocamento all'interno della galleria.