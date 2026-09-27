Blitz in carcere, trovati 24 cellulari e cocaina

I controlli hanno interessato i reparti destinati ai detenuti sottoposti ai regimi di media e alta sicurezza

È durata circa dieci ore la perquisizione straordinaria eseguita all’interno del carcere di Rossano, nel territorio di Corigliano-Rossano. L’attività della Polizia penitenziaria, avviata nel pomeriggio e conclusa intorno all’una di notte, ha portato al ritrovamento di circa 24 telefoni cellulari e 40 grammi di cocaina.I controlli hanno interessato i reparti destinati ai detenuti sottoposti ai regimi di media e alta sicurezza. Per consentire l’operazione è stato predisposto un dispositivo straordinario con 90 agenti della Polizia penitenziaria, arrivati anche da altri istituti della Calabria. Alle attività hanno partecipato inoltre le unità cinofile.A rendere noto l’esito della perquisizione è stato Giovanni Vennari, segretario locale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).Il plauso del sindacatoIl risultato dell’operazione è stato accolto positivamente dai vertici del sindacato. Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario nazionale, hanno rivolto un ringraziamento agli agenti impegnati nei controlli.«Ai colleghi impiegati in questa importante operazione vanno i nostri complimenti per la brillante attività svolta», hanno dichiarato.Dal sindacato arriva inoltre la richiesta di estendere anche agli istituti calabresi i sistemi di schermatura delle comunicazioni telefoniche già presenti in alcune carceri italiane.«Auspichiamo che a breve la schermatura degli istituti, già in funzione a Napoli Secondigliano, possa trovare applicazione anche in Calabria e in tutti gli istituti d'Italia», hanno aggiunto Durante e Ciccone.Il sequestro di telefoni e droga riporta così l'attenzione sul contrasto all'introduzione e alla circolazione di dispositivi elettronici e sostanze stupefacenti all'interno degli istituti penitenziari.