Blitz contro i cellulari alla guida, 12 patenti ritirate

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a controllo complessivamente 67 veicoli e 106 persone

Dodici patenti di guida ritirate e 21 violazioni al Codice della strada contestate. È il bilancio del servizio di controllo effettuato la scorsa notte dai carabinieri della Compagnia di Caserta, impegnati in una serie di verifiche finalizzate a garantire maggiore sicurezza lungo le strade del territorio.I controlli sono stati organizzati in diversi punti, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle principali norme previste per la circolazione stradale e prevenire comportamenti che possono mettere a rischio automobilisti, motociclisti e pedoni.Nel corso del servizio sono stati sottoposti a controllo complessivamente 67 veicoli e 106 persone. Un'attività capillare che ha permesso ai militari di individuare diverse irregolarità e procedere con le relative contestazioni.Tra le violazioni maggiormente rilevate c'è l'utilizzo del telefono cellulare mentre si era alla guida. Un comportamento particolarmente pericoloso, perché distrae il conducente dalla strada e riduce inevitabilmente la capacità di reagire in caso di un ostacolo o di una situazione improvvisa.Proprio per questo motivo, nel corso dei controlli, sono state ritirate 12 patenti di guida. I militari hanno sorpreso altrettanti automobilisti mentre utilizzavano il telefono cellulare durante la marcia, contestando le violazioni previste dalla normativa.Il dato conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti di una delle condotte considerate maggiormente rischiose per la sicurezza stradale. L'uso dello smartphone al volante, anche per pochi istanti, può infatti comportare una significativa distrazione e aumentare il rischio di incidenti.Complessivamente, al termine dell'attività, sono state 21 le contestazioni elevate per violazioni al Codice della strada. Gli accertamenti hanno riguardato diversi aspetti della circolazione e hanno permesso ai carabinieri di intervenire nei confronti degli automobilisti che non rispettavano le regole.Nel corso dello stesso servizio sono inoltre state deferite in stato di libertà tre persone. I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di differenti violazioni in materia di circolazione stradale.Per i tre sono quindi scattate le denunce previste, mentre gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di documentare le rispettive irregolarità.L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri della Compagnia di Caserta, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione nelle ore notturne. Le verifiche hanno interessato diversi punti del territorio e proseguiranno anche nell'ambito delle attività di prevenzione.L'obiettivo è contrastare quei comportamenti alla guida che possono rappresentare un pericolo non soltanto per chi li mette in atto, ma anche per tutti gli altri utenti della strada. Tra questi, l'utilizzo del cellulare resta una delle condotte maggiormente attenzionate, proprio per il rischio di distrazione che comporta mentre si è al volante.