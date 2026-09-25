Bimbo di 6 anni va a scuola con un coltello da 13 centimetri

Poco dopo sono arrivati nell’istituto i genitori del piccolo e i carabinieri, mentre sono stati interessati anche i servizi sociali

Un bambino di 6 anni, alunno di seconda elementare in una scuola di Trepuzzi, nel Leccese, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina lungo circa 13 centimetri. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, dopo che un compagno di classe ha segnalato la presenza dell’arma all’insegnante.La docente, informata della situazione, ha controllato lo zaino del bambino e ha trovato il coltello. Immediatamente è stata avvisata la dirigenza scolastica e sono state attivate le procedure previste per gestire l’accaduto.Arrivano genitori e carabinieriPoco dopo sono arrivati nell’istituto i genitori del piccolo e i carabinieri, mentre sono stati interessati anche i servizi sociali. Il coltello è stato naturalmente acquisito per gli accertamenti.Restano da chiarire soprattutto le circostanze che hanno portato il bambino a portare con sé l’arma all’interno della scuola. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella secondo cui il piccolo sarebbe stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe, dopo una precedente lite con altri scolari. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare.Indaga la Procura per i minorenniI carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la vicenda e stabilire come il coltello sia finito nello zaino del bambino.Sul caso sono stati informati anche gli uffici competenti e l'attività investigativa è coordinata dalla Procura per i minorenni di Lecce. L'obiettivo è chiarire ogni passaggio dell'episodio, senza trarre conclusioni prima che siano completate le verifiche.