Barca con quattro persone a bordo finisce contro gli scogli

Ad avere la peggio è stato il conducente dell'imbarcazione, rimasto ferito in seguito all'impatto con la scogliera

Momenti di paura nella notte a Ischia, dove un natante da diporto con quattro persone a bordo è finito contro una scogliera nelle acque antistanti la spiaggia del Lido. L'allarme è scattato dopo l'impatto e ha fatto scattare l'intervento della Guardia Costiera, che ha raggiunto rapidamente l'imbarcazione per prestare soccorso agli occupanti.A intervenire è stata la motovedetta CP 807 della Guardia Costiera. Una volta arrivati sul posto, i militari della Capitaneria di Porto hanno raggiunto il natante e messo in sicurezza tutte le persone che si trovavano a bordo. I quattro occupanti sono stati quindi trasferiti nel porto di Ischia, dove ad attenderli c'erano gli operatori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Ischia.Ad avere la peggio è stato il conducente dell'imbarcazione, rimasto ferito in seguito all'impatto con la scogliera. L'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso. Non risultano, al momento, ulteriori conseguenze gravi per le altre persone che erano a bordo del natante.Dopo aver completato le operazioni di soccorso, la Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Saranno le verifiche condotte dagli uomini della Capitaneria a chiarire la dinamica dell'incidente e soprattutto le circostanze che hanno portato l'imbarcazione a finire contro gli scogli.L'incidente si è verificato nelle acque antistanti la spiaggia del Lido, una delle zone maggiormente frequentate dell'isola, in un tratto che durante la stagione estiva registra una presenza particolarmente intensa di imbarcazioni.Il nuovo episodio riporta l'attenzione anche sulla sicurezza della navigazione nelle acque dell'isola verde. Solo pochi mesi fa, a giugno, un altro incidente aveva richiesto l'intervento dei soccorritori nelle acque di Ischia, questa volta nella zona del Castello Aragonese.In quell'occasione si era verificata una collisione tra due unità. Da una parte uno yacht di circa 30 metri, battente bandiera maltese, dall'altra un gommone cabinato lungo circa 14 metri. Nell'impatto era rimasta ferita una persona che si trovava a bordo del gommone, il conducente, che al momento dell'incidente era l'unico occupante dell'imbarcazione.Anche in quel caso le conseguenze erano state fortunatamente limitate e il ferito aveva riportato lesioni lievi.Sul nuovo incidente avvenuto nella notte restano ora da chiarire diversi aspetti. Gli accertamenti della Guardia Costiera dovranno stabilire la rotta seguita dal natante, le condizioni della navigazione e le ragioni per cui l'imbarcazione è arrivata a contatto con la scogliera.Intanto, il rapido intervento della motovedetta CP 807 ha consentito di mettere in salvo tutte e quattro le persone a bordo e di riportarle nel porto di Ischia, dove sono state affidate ai soccorritori e alle forze dell'ordine.