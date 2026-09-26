Auto resta sospesa dopo incidente

L'incidente riporta al centro dell'attenzione anche le condizioni delle barriere lungo quel tratto

Momenti di paura questa mattina a Licola, frazione di Pozzuoli, dove un'auto è uscita di strada finendo contro le barriere di protezione di un ponte. L'impatto ha provocato un cedimento parziale delle protezioni e il veicolo è rimasto pericolosamente sospeso, con il rischio di precipitare nel canale sottostante.Al volante c'era un giovane del posto, che viaggiava da solo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva appena imboccato via delle Colmate provenendo da una strada laterale quando, nel tentativo di evitare un altro veicolo, avrebbe perso il controllo del mezzo. La manovra improvvisa lo ha portato fuori dalla carreggiata, fino all'impatto con le barriere sul ponte.La situazione ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, oltre a quello dei sanitari del 118. I soccorritori hanno dovuto operare con particolare cautela, considerata la posizione instabile del suv. Dopo aver messo in sicurezza il veicolo, il giovane è stato estratto dall'abitacolo. Fortunatamente non ha riportato ferite e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.Sul posto sono arrivati anche i familiari del ragazzo. La madre, ancora sotto choc, ha raccontato la paura per quanto accaduto, sostenendo che il figlio sarebbe riuscito a salvarsi nonostante l'assenza, a suo dire, di adeguate protezioni sul ponte.Le segnalazioni sulla sicurezza del trattoL'incidente riporta al centro dell'attenzione anche le condizioni delle barriere lungo quel tratto di via delle Colmate. La zona era già stata segnalata per la sua pericolosità dall'Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada, che aveva evidenziato in precedenza presunte criticità relative ai sistemi di protezione.La presidente dell'associazione, Rosa Di Bernardo, ha più volte richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire lungo quel tratto di strada.L'incidente di questa mattina riapre dunque il tema della sicurezza del ponte e delle barriere che delimitano la carreggiata. Saranno gli accertamenti a stabilire l'esatta dinamica dello scontro e le condizioni delle protezioni che, dopo l'impatto, hanno ceduto parzialmente lasciando l'auto in una posizione di grave pericolo.