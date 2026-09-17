Auto in fiamme nella notte, c'è la pista dolosa

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e successivamente mettere in sicurezza l'area

Notte di paura a Battipaglia, dove nell'arco di poche ore si sono verificati due distinti incendi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il primo episodio è avvenuto in via Bosco, nel rione Taverna, dove tre automobili sono state coinvolte in un rogo che ha rapidamente attirato l'attenzione dei residenti.Le fiamme si sono propagate in breve tempo, danneggiando pesantemente i veicoli e distruggendone due. L'allarme è stato lanciato dagli abitanti della zona, preoccupati per la violenza dell'incendio e per il rischio che il fuoco potesse estendersi ad altre vetture o alle strutture presenti nelle vicinanze.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e successivamente mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Samuele Bileti, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.Al momento non risultano persone ferite. Resta però da stabilire con certezza l'origine dell'incendio. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e verificando le diverse ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione c'è anche quella di un gesto doloso, ma non ci sono, al momento, elementi sufficienti per stabilire la natura del rogo. Saranno gli accertamenti tecnici e investigativi a chiarire come sia partito l'incendio.Camion della nettezza urbana distrutto dalle fiammePoco dopo, un secondo e distinto incendio ha interessato un mezzo della nettezza urbana. Il rogo è scoppiato alle prime ore dell'alba mentre il camion era diretto allo Stir.La situazione ha costretto il conducente e un'altra persona che si trovava a bordo a intervenire rapidamente per evitare conseguenze. Il mezzo è stato fermato lungo la strada e i due occupanti sono riusciti a scendere, mettendosi in salvo prima che le fiamme potessero coinvolgerli.Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per affrontare l'incendio e impedire ulteriori rischi. Il camion è stato gravemente danneggiato dal rogo, mentre resta da chiarire che cosa abbia provocato l'incendio.I due episodi hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori in momenti diversi della notte. Per entrambi saranno gli accertamenti a stabilire l'esatta origine delle fiamme e a verificare l'eventuale presenza di elementi riconducibili a responsabilità esterne.