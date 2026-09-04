Auto fuori controllo finisce contro un negozio e investe passante

Non è ancora possibile stabilire con certezza che cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’automobile

Attimi di paura nel primo pomeriggio a viale Colli Aminei, dove un’auto è uscita dalla propria traiettoria finendo contro un’attività commerciale. L’incidente si è verificato intorno alle 14.30, all’altezza di Stairs, lungo uno dei principali assi viari della zona.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti intervenuti, la Lancia stava percorrendo il viale in discesa quando avrebbe invaso la carreggiata opposta. Da quel momento la vettura ha proseguito la propria corsa senza riuscire a fermarsi, provocando una lunga scia di danni.Sei paletti divelti e uno scooter distruttoL’auto avrebbe prima travolto e divelto sei paletti installati lungo il tratto stradale, per poi spostarsi sul marciapiede. Nella sua corsa è stato coinvolto anche uno scooter che si trovava parcheggiato, rimasto pesantemente danneggiato nell’impatto.La vettura ha infine terminato la propria corsa contro un negozio. Nell’incidente è stato inoltre travolto un passante, rimasto ferito.Le conseguenze, oltre ai danni materiali, hanno provocato momenti di forte apprensione tra le persone presenti nella zona.Un uomo ferito alla testaAl momento risulta una sola persona ferita: si tratta dell’uomo che si trovava a passare nella zona al momento dell’incidente e che avrebbe riportato una lesione alla testa.Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. Contemporaneamente sono arrivati gli agenti della Polizia e della Polizia Locale, impegnati nella gestione della situazione e nei rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.Diversi passanti, richiamati dal rumore dell’impatto, si sono fermati nella zona e hanno cercato di prestare aiuto alle persone coinvolte.La dinamica resta da chiarireNon è ancora possibile stabilire con certezza che cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’automobile. Tra gli aspetti che dovranno essere verificati c’è anche l’eventualità che il conducente possa aver avuto un malore, ma al momento non risultano elementi sufficienti per confermare questa ipotesi.Saranno quindi gli accertamenti della Polizia Locale e degli altri organi intervenuti a chiarire la sequenza dell’incidente e le eventuali responsabilità.La denuncia della consigliera: “Ai Colli Aminei si corre troppo”A segnalare pubblicamente l’accaduto è stata Giuliana De Lorenzo, consigliera di Municipalità, che si è recata sul posto dopo lo schianto.La consigliera ha sottolineato la rilevanza dei danni provocati dall’incidente e ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo viale Colli Aminei. Secondo De Lorenzo, quanto avvenuto rappresenta un ulteriore episodio che riaccende una questione già sollevata in passato: la velocità dei veicoli lungo il lungo asse stradale.Il problema, sostiene la consigliera, diventerebbe particolarmente evidente nei momenti in cui il traffico diminuisce. In quelle circostanze, secondo la sua denuncia, il viale rischierebbe di essere percorso a velocità eccessive, con conseguenze per pedoni, residenti e attività commerciali.La richiesta di interventi sulla sicurezzaDopo l’ennesimo incidente, De Lorenzo chiede che venga rafforzata l’attenzione sulla sicurezza della zona. Tra le misure indicate ci sono l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati nei punti ritenuti più critici, una segnaletica più adeguata e un incremento dei controlli sulla velocità.L’obiettivo, secondo la consigliera, è intervenire prima che un incidente dalle conseguenze ancora più gravi possa verificarsi.Intanto, gli accertamenti sullo schianto di viale Colli Aminei proseguiranno per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire per quale motivo la Lancia abbia perso la propria traiettoria, invadendo la carreggiata opposta e finendo contro il negozio.