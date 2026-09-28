Auto a fuoco sul ponte, fiamme altissime

Per ragioni ancora da chiarire, il veicolo ha iniziato a bruciare mentre si trovava sulla carreggiata

Paura nella notte a Napoli per un'auto improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre si trovava sul ponte della Sanità, intitolato a Maddalena Cerasuolo. L'incendio è divampato nella serata di venerdì, provocando una densa colonna di fumo che si è alzata nel cielo ed è stata notata anche a grande distanza.Per ragioni ancora da chiarire, il veicolo ha iniziato a bruciare mentre si trovava sulla carreggiata. In pochi minuti le fiamme hanno completamente avvolto la vettura, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.I pompieri hanno raggiunto il ponte con più squadre e autobotti e hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, mentre le altre automobili presenti nell'area sono state allontanate per consentire ai soccorritori di operare senza rischi.La scena ha attirato l'attenzione dei residenti e dei passanti, molti dei quali hanno ripreso l'incendio con i telefoni cellulari. Particolarmente impressionante la nube scura sprigionata dalla combustione, salita rapidamente sopra il quartiere.«Purtroppo non è la prima volta che accade», ha commentato Giuliana De Lorenzo, consigliera della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena. «Questa volta le immagini sono state eclatanti perché l'incendio è avvenuto sul ponte della Sanità e la colonna di fumo era molto alta».Durante le operazioni è arrivato sul posto anche il consigliere della III Municipalità Carlo Restaino, che ha seguito da vicino l'intervento dei vigili del fuoco.Al termine delle operazioni di spegnimento, dell'automobile non restava praticamente nulla: il mezzo è stato trovato completamente carbonizzato. Restano invece da accertare le cause che hanno provocato l'incendio. Tra le possibilità considerate anche quella di un eventuale problema di natura meccanica, ma saranno gli accertamenti a stabilire l'origine dell'innesco.È stata inoltre smentita l'ipotesi circolata inizialmente secondo cui la vettura sarebbe stata elettrica. Secondo le informazioni raccolte sul posto, si trattava invece di un'auto alimentata a benzina.L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto per alcune ore. Una volta completate le operazioni di bonifica, la carcassa del veicolo e i residui della combustione sono stati rimossi e la strada è stata nuovamente aperta alla circolazione.