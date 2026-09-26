Arriva il 118 per una donna, lei gli lancia addosso una cassetteria e picchia gli operatori

La situazione è rimasta però particolarmente difficile anche durante il trasporto verso il pronto soccorso

Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, a Battipaglia. Una donna, in stato di agitazione, avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto dal primo piano di un'abitazione in via Cavalcanti. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, però, la situazione è rapidamente degenerata.La donna avrebbe iniziato a lanciare oggetti dal balcone. Prima alcune paia di scarpe, poi una cassettiera, precipitata per diversi metri e finita al suolo dopo aver colpito, secondo quanto riferito, anche l'ambulanza intervenuta per prestarle soccorso.A raggiungere l'abitazione è stata un'ambulanza della Vopi, i Volontari pronto intervento, inviata dall'Asl di Salerno. Nonostante la reazione della donna, gli operatori sono riusciti ad avvicinarla e a portarla in sicurezza, procedendo successivamente al trasferimento in ospedale.La situazione è rimasta però particolarmente difficile anche durante il trasporto verso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La donna avrebbe infatti continuato a opporsi ai soccorritori, arrivando a colpire due volontari.Uno degli operatori avrebbe riportato una lesione al polso, mentre l'altro è stato colpito al volto, riportando ferite nella zona vicina all'occhio. Entrambi sono stati successivamente sottoposti alle cure del caso.Sul luogo dell'intervento è arrivata anche la Polizia di Stato, che ha seguito la situazione. Una volta giunta al Ruggi, la donna è stata affidata ai sanitari per gli accertamenti e le valutazioni del caso.L'episodio ha nuovamente evidenziato le difficoltà e i rischi affrontati dagli operatori dell'emergenza durante gli interventi in situazioni di particolare agitazione.