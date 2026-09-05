Angelina torna a Gragnano da 90 parenti per festeggiare i suoi 100 anni

Una festa speciale, resa ancora più emozionante dall’incontro con l’ultimo pronipote, venuto al mondo appena due mesi fa

Cent’anni festeggiati tornando nel luogo delle proprie origini, circondata dall’affetto di una famiglia diventata negli anni sempre più numerosa. Angelina, nata nel 1926, ha affrontato un viaggio di quasi 700 chilometri tra strada e mare per raggiungere Gragnano, in provincia di Napoli, e celebrare il suo compleanno insieme a circa novanta tra parenti e familiari.Un viaggio affrontato nonostante le temperature da bollino rosso e soprattutto con un desiderio preciso: riunire nella sua terra d’origine l’enorme famiglia alla quale è legata. Una festa speciale, resa ancora più emozionante dall’incontro con l’ultimo pronipote, venuto al mondo appena due mesi fa.Per poterlo conoscere, i nipoti sono arrivati da Padova portando con sé il neonato, così da permettere alla bisnonna di stringerlo finalmente tra le braccia.Angelina è rimasta vedova circa cinquant’anni fa. Durante il periodo della pandemia aveva poi lasciato la Campania per trasferirsi a Vittoria, nel Ragusano, dove ha scelto di vivere insieme al secondogenito, Salvatore Donnarumma.Lo scorso anno, in occasione dei 99 anni, era stata invece la famiglia a mettersi in viaggio verso la Sicilia. Da Gragnano erano stati organizzati anche dei pullman per accompagnare i numerosi parenti dall’aeroporto fino a Vittoria e festeggiare tutti insieme il compleanno della donna.Per il traguardo dei cento anni, però, Angelina ha deciso di fare il percorso inverso. È stata lei a tornare in Campania, con l'obiettivo di consentire a cugini, nipoti e pronipoti di ritrovarsi nella sua città natale.Ultima di undici tra fratelli e sorelle, oggi Angelina può contare su una famiglia vastissima, composta da un vero esercito di nipoti e pronipoti. Questa mattina si sono ritrovati puntuali al ristorante, dove decine di familiari hanno condiviso il pranzo e festeggiato la «nonnina sprint».Ma qual è il segreto di una vita così lunga e, soprattutto, vissuta ancora in buona salute? Alla domanda Angelina risponde con una sola parola: «Vivere».I familiari raccontano che non ha mai seguito particolari rinunce a tavola. Anzi, mangia praticamente di tutto e continua a concedersi anche i piatti della tradizione napoletana che preferisce: dalle fritture alle lasagne, passando per formaggi e dolci. «Non si priva di nulla», raccontano i parenti.La sua quotidianità è ancora piena di interessi. Angelina ama leggere, dedicarsi alla poesia, risolvere i giochi di enigmistica e lavorare all’uncinetto. E non rinuncia neppure alla televisione, dove segue con assiduità una delle serie più amate dal pubblico campano.«Non perde mai una puntata di “Un Posto al Sole”, perché le manca la sua terra, la Campania», racconta la nuora Gianfranca.Per celebrare un traguardo tanto importante, anche il Comune di Gragnano ha voluto rendere omaggio alla concittadina centenaria. Per Angelina è stata preparata una targa ricordo, che sarà consegnata dal sindaco Nello D’Auria.Una giornata speciale, dunque, per una donna che a cento anni ha scelto ancora una volta di mettersi in viaggio, attraversando l’Italia per tornare dove tutto è cominciato e ritrovare attorno a sé quella famiglia cresciuta insieme a lei.