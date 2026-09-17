Abusi su 14enne disabile, barista vesuviano in carcere

La vicenda è emersa quando il ragazzo avrebbe trovato la forza di raccontare alla madre ciò che, secondo la denuncia, sarebbe accaduto per diversi mesi

Un rapporto di fiducia che, secondo l’accusa, si sarebbe trasformato in un incubo durato circa un anno. È la vicenda al centro di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata che ha portato all’arresto di un 29enne, barista in un locale di Torre del Greco, accusato di violenza sessuale aggravata dalla trasmissione della sifilide e di circonvenzione di incapace.Al centro della vicenda c’è un ragazzo di 14 anni con deficit cognitivi, che avrebbe conosciuto l’uomo proprio nel bar frequentato durante le passeggiate con i genitori. Da quella conoscenza sarebbe nato un rapporto sempre più stretto che, stando alla denuncia presentata dalla famiglia, avrebbe portato l’adolescente a frequentare il locale anche dopo la morte del padre.Secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato proprio facendo leva sulla fiducia e sulla fragilità del ragazzo che il 29enne avrebbe progressivamente rafforzato il legame con lui. Un rapporto che, secondo quanto denunciato dalla famiglia, sarebbe poi sfociato in abusi sessuali.La denuncia della madreLa vicenda è emersa quando il ragazzo avrebbe trovato la forza di raccontare alla madre ciò che, secondo la denuncia, sarebbe accaduto per diversi mesi. A far crollare il silenzio sarebbe stata, in particolare, la richiesta di denaro che il giovane avrebbe ricevuto dall’uomo.La famiglia, assistita dall’avvocato Tommaso Ciro Civitella, ha quindi presentato una denuncia alle forze dell’ordine, dando il via agli accertamenti della Procura di Torre Annunziata.Gli investigatori hanno successivamente svolto una serie di verifiche per riscontrare il racconto del quattordicenne e ricostruire il rapporto instaurato con il 29enne. L’indagine si è concentrata anche sulle circostanze nelle quali sarebbero avvenuti gli abusi e sulle accuse relative alle somme di denaro che il minore sarebbe stato indotto a consegnare.L’accusa di aver trasmesso la sifilideTra gli elementi più delicati dell’inchiesta c’è anche l’accusa secondo cui il giovane sarebbe stato contagiato dalla sifilide durante il periodo nel quale, secondo la ricostruzione della Procura, si sarebbero verificati gli abusi.Si tratta di un aspetto che dovrà essere ulteriormente approfondito nell’ambito del procedimento e attraverso gli accertamenti previsti. L’accusa contesta al 29enne proprio l’aggravante legata alla trasmissione della malattia venerea.La vicenda coinvolge inoltre un ragazzo particolarmente vulnerabile, circostanza che avrebbe avuto un ruolo centrale nella contestazione della circonvenzione di incapace. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe sfruttato le difficoltà cognitive e la fragilità emotiva dell’adolescente per conquistare la sua fiducia e condizionarne il comportamento.L’arresto e l’incidente probatorioL’arresto del barista è avvenuto alcune settimane fa, anche se la notizia è emersa soltanto ora. L’indagine, nel frattempo, è proseguita con l’obiettivo di verificare i diversi elementi raccolti dagli investigatori e riscontrare le dichiarazioni rese dal ragazzo.Per lunedì prossimo è stato fissato l’incidente probatorio, un passaggio processuale particolarmente importante in considerazione dell’età della presunta vittima. L’udienza consentirà di assumere la testimonianza nelle forme previste dalla legge e di cristallizzare gli elementi di prova che potranno essere utilizzati nel successivo procedimento.La posizione dell’indagato dovrà essere valutata nelle diverse fasi del processo e resta ferma la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva.Nel frattempo, il quattordicenne sta affrontando le conseguenze di quanto denunciato. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il ragazzo ha intrapreso un percorso di supporto con l’aiuto di professionisti, nel tentativo di elaborare una vicenda che avrebbe lasciato profonde conseguenze sul piano personale ed emotivo.