Vasto incendio in un deposito avvolge quattro locali

I pompieri hanno lavorato a lungo per circoscrivere l'incendio e impedire che le fiamme potessero raggiungere altre strutture

Un'imponente colonna di fumo nero è stata visibile per ore nel territorio di Aci Sant’Antonio, nel Catanese, dove un vasto incendio ha interessato un deposito nella zona di Piano San Giovanni.Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo diversi edifici presenti nell'area. Una situazione resa ancora più delicata dalla presenza del vento, che ha favorito la diffusione del rogo e complicato le operazioni di spegnimento.L'incendio ha generato una densa nube di fumo scuro, ben visibile anche a distanza, attirando l'attenzione dei residenti e di quanti si trovavano nelle zone circostanti.Vigili del Fuoco al lavoro per oreImmediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, arrivati sul posto con le squadre necessarie per affrontare l'emergenza.I pompieri hanno lavorato a lungo per circoscrivere l'incendio e impedire che le fiamme potessero raggiungere altre strutture. Particolare attenzione è stata riservata alla possibilità che il rogo si propagasse alle attività presenti nelle immediate vicinanze.La zona di Piano San Giovanni è infatti caratterizzata dalla presenza di numerosi insediamenti artigianali e commerciali. La vicinanza tra gli edifici ha reso ancora più importante riuscire a contenere rapidamente il fronte del fuoco.Accertamenti sulle causeTerminate le principali operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, saranno necessari ulteriori accertamenti per comprendere l'origine dell'incendio e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.Al momento non sono stati forniti elementi definitivi sulle cause che hanno fatto scattare l'incendio.Restano da quantificare anche gli eventuali danni provocati dalle fiamme alle strutture interessate. Le verifiche tecniche consentiranno di stabilire l'entità delle conseguenze e se siano stati coinvolti materiali o impianti presenti all'interno del deposito.L'intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito per diverse ore, fino alla completa messa in sicurezza dell'area e alla verifica dell'assenza di ulteriori focolai.