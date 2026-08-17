Vanno via senza pagare, il ristorante pubblica le foto

I proprietari hanno invitato gli utenti a condividere le immagini, nella speranza di riuscire a risalire all'identità dei ragazzi

Hanno cenato al ristorante, poi si sarebbero allontanati senza pagare il conto. È quanto denunciato dai titolari del Fount Sushi di Gallipoli, locale sul Lungomare Galileo Galilei, che hanno scelto l'ironia per rivolgersi direttamente ai clienti. «Cortesemente, se qualcuno conosce questi signori/clienti o se sono loro stessi, li preghiamo di contattarci perché hanno dimenticato qualcosa nel nostro ristorante dopo aver cenato da noi. Grazie!», si legge nel messaggio pubblicato sui social.Le immagini delle telecamere.

A corredo del post sono state diffuse alcune immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Nei fotogrammi, con i volti oscurati, si vedono tre giovani in piedi all'interno del ristorante, intenti a guardarsi intorno prima di uscire.I proprietari hanno quindi invitato gli utenti a condividere le immagini, nella speranza di riuscire a risalire all'identità dei ragazzi e di mettersi in contatto con loro.

Non è un caso isolato

Quello denunciato a Gallipoli non sarebbe un episodio isolato. Durante la stagione estiva sono diversi i ristoratori che affidano ai social la denuncia di clienti che, dopo aver consumato pasti, si allontanano senza saldare il conto.Un episodio analogo era stato segnalato a fine luglio al Ristorante Pizzeria Maddalena, nei pressi di Cagliari, dove i titolari avevano raccontato con toni ironici la fuga di una coppia dopo una cena.I casi finiscono spesso per diventare virali online, trasformando i social in uno strumento utilizzato dai ristoratori per cercare di individuare i responsabili e richiamare l'attenzione su un fenomeno particolarmente sentito durante i mesi estivi.