Tre ladri incapucciati svaligiano il Decò nella notte

Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi si sarebbero rapidamente allontanati a bordo di un'auto

Notte movimentata a Battipaglia, dove un punto vendita della catena Decò è stato preso di mira da una banda di ladri. L'episodio è stato reso noto da Marco De Filippo, responsabile del supermercato, che ha raccontato quanto accaduto attraverso i social.



Il furto in pochi minuti



Secondo quanto riferito, tre persone incappucciate avrebbero fatto irruzione nel supermercato durante la notte, riuscendo a portare via della merce. Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi si sarebbero rapidamente allontanati a bordo di un'auto, facendo perdere le proprie tracce.



L'esatta entità della refurtiva e le modalità con cui è stato compiuto il furto sono ancora oggetto di accertamento.



Il supermercato resta aperto



Nonostante quanto accaduto, l'attività commerciale ha proseguito regolarmente il proprio servizio.



La gestione ha infatti voluto rassicurare i clienti, confermando la normale apertura del punto vendita e invitando la cittadinanza a non preoccuparsi per eventuali disagi legati all'episodio.



Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori potrebbero esserci anche eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire la fuga e risalire all'identità dei tre malviventi.