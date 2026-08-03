Va in panetteria e ruba il salvadanaio con le offerte

Nel filmato si vede l'uomo, dall'apparente età di circa quarant'anni e con il volto parzialmente coperto soltanto da un paio di occhiali da sole

Un gesto che ha provocato rabbia e indignazione tra commercianti e cittadini. Un uomo è entrato all'interno del panificio "La Spiga d'Oro", in viale Italia, e avrebbe approfittato di un momento di distrazione della commessa per impossessarsi del salvadanaio destinato alla raccolta di offerte per i cani randagi. L'episodio si è verificato nella giornata di venerdì, durante la pausa pranzo. Secondo quanto ricostruito attraverso le immagini dell'impianto di videosorveglianza, il presunto autore del furto si sarebbe presentato nel negozio come un normale cliente. Dopo aver chiesto e acquistato un paio di birre, avrebbe atteso l'occasione giusta per entrare in azione.



Nel filmato si vede l'uomo, dall'apparente età di circa quarant'anni e con il volto parzialmente coperto soltanto da un paio di occhiali da sole, osservare l'ambiente circostante. Quando la banconista distoglie lo sguardo dalla cassa, il cliente afferra rapidamente il salvadanaio sistemato sul bancone e lo nasconde sotto il braccio, al di sotto del piano di lavoro, per evitare di essere notato.



Pochi istanti dopo conclude con apparente tranquillità la permanenza nel locale, saluta il personale ed esce dal panificio portando con sé il contenitore con le offerte raccolte per aiutare gli animali randagi.



Accortisi dell'accaduto, i titolari dell'attività hanno deciso di pubblicare sui social le immagini registrate dalle telecamere, nelle quali il volto dell'uomo e tutte le fasi del furto risultano chiaramente visibili. La diffusione del video ha provocato numerose reazioni online, con centinaia di commenti di condanna nei confronti del responsabile.



A suscitare maggiore sdegno non è stato soltanto il furto in sé, ma soprattutto il fatto che il denaro sottratto fosse destinato a iniziative di solidarietà in favore dei cani randagi, alimentando un'ondata di indignazione tra i cittadini e gli utenti del web.