Un uomo e una donna trovati senza vita in auto

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è apparsa subito particolarmente delicata

Macabra scoperta nelle campagne di Cisterna di Latina, dove due persone sono state trovate senza vita all'interno di un'automobile. Si tratta di una coppia residente nella zona, rinvenuta all'interno di una Peugeot 106 parcheggiata nei pressi di un'azienda agricola, in un'area circondata da coltivazioni e mezzi utilizzati per il lavoro nei campi. A lanciare l'allarme è stato un parente, che ha fatto la scoperta e ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Borgo Podgora, che hanno delimitato l'area intorno alla vettura per consentire lo svolgimento degli accertamenti.L'auto trovata con gli sportelli apertiLa scena che si sono trovati davanti i soccorritori è apparsa subito particolarmente delicata. La Peugeot 106 era ferma nell'area agricola con alcuni sportelli e il bagagliaio aperti. All'interno dell'abitacolo si trovavano i due corpi.La zona è stata immediatamente isolata dai militari, mentre i vigili del fuoco hanno fornito supporto alle operazioni, illuminando l'area per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi anche nelle ore serali.Il ritrovamento è avvenuto in una zona compresa tra Prato Cesarino, nel territorio di Cisterna, e Borgo Podgora, frazione di Latina. Si tratta di un'area prevalentemente agricola, frequentata quotidianamente da imprenditori del settore e lavoratori impegnati nelle numerose attività presenti sul territorio.Il figlio aveva denunciato la scomparsaA rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che, già nella mattinata, il figlio della coppia aveva chiesto aiuto dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con i genitori e a rintracciarli.Le ricerche sono proseguite fino al pomeriggio, quando è arrivata la tragica scoperta.Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della coppia e di capire perché l'auto si trovasse proprio in quella zona.Nessuna ipotesi esclusaAl momento, secondo le prime informazioni, tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori ci sarebbe anche quella di un gesto volontario da parte della coppia.Si tratta però di una pista ancora da verificare. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per escludere con certezza eventuali responsabilità di terzi e verificare quindi che non possa trattarsi di un duplice omicidio.Gli accertamenti vengono condotti nel massimo riserbo. Saranno fondamentali i rilievi effettuati all'interno e all'esterno della vettura, oltre agli eventuali elementi che potranno emergere dall'esame dei corpi e dalla ricostruzione degli ultimi momenti di vita della coppia.La zona resta sotto controllo delle forze dell'ordine mentre proseguono le indagini per fare piena luce sulla tragedia.