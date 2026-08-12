Si sente male mentre nuota e muore

Per l'uomo, però, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile

Ancora una tragedia sul litorale di Capaccio Paestum. Un uomo di 50 anni, originario di Verona e in vacanza nel Cilento, è morto nel pomeriggio dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L'episodio si è verificato in località Licinella, dove la giornata di mare si è trasformata in pochi minuti in una scena drammatica. Alcuni bagnanti hanno notato che l'uomo era in difficoltà e hanno immediatamente lanciato l'allarme, attirando l'attenzione dei bagnini in servizio sul tratto di spiaggia.



Il salvataggio e i soccorsi



I bagnini si sono tuffati immediatamente per raggiungere il 50enne. Dopo averlo raggiunto in acqua, sono riusciti a riportarlo sulla battigia e hanno iniziato le prime manovre di soccorso.



Nel frattempo è stata attivata la macchina dell'emergenza sanitaria. La segnalazione è stata inoltrata al 118, con i soccorritori che hanno raggiunto rapidamente la spiaggia.



Per l'uomo, però, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Nonostante la tempestività dei soccorsi e le manovre effettuate dai presenti e successivamente dal personale sanitario, il 50enne non ha ripreso conoscenza.



I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, ricondotto a un arresto cardiaco provocato da un malore improvviso.



Bagnanti sotto choc



La tragedia si è consumata davanti agli occhi di numerose persone che in quel momento si trovavano sulla spiaggia. I presenti hanno assistito alle operazioni di soccorso, sperando fino all'ultimo che l'uomo potesse essere salvato.



La notizia della morte ha lasciato nello sgomento i bagnanti e le persone presenti sul litorale, trasformando una normale giornata estiva in un momento di dolore.



L'uomo si trovava nel Cilento per trascorrere un periodo di vacanza e, secondo le prime informazioni, non avrebbe dato segnali che lasciassero presagire quanto sarebbe accaduto poco dopo.



Seconda tragedia in poche ore



Quello avvenuto in località Licinella è il secondo episodio mortale registrato sulle spiagge di Capaccio Paestum nel giro di poche ore.



Solo domenica, infatti, un'altra persona aveva perso la vita sul litorale della cittadina salernitana. In quel caso a morire era stata una donna di 68 anni, anche lei colpita da un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia.



Due tragedie ravvicinate che hanno gettato ulteriore sconforto tra residenti, turisti e operatori del litorale, in una delle settimane più frequentate della stagione estiva.



Ancora una volta, un momento di relax al mare si è trasformato improvvisamente in una tragedia, nonostante la rapidità con cui sono scattati i soccorsi.