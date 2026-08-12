Cameriere 21enne freddato a colpi di pistola

Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita del 21enne

Un giovane di 21 anni, di nazionalità bulgara, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel centro abitato di Cutro, nel Crotonese. L'omicidio si è consumato in una zona frequentata del paese e ha rapidamente fatto scattare l'allarme tra i residenti. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, a sparare sarebbe stato un uomo del posto, che dopo aver esploso i colpi contro il 21enne si sarebbe dato alla fuga.Il presunto responsabile è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. Le indagini sono state avviate immediatamente per ricostruire con precisione la dinamica dell'agguato e individuare l'uomo che avrebbe fatto fuoco.La vittima viveva a CutroIl giovane, nonostante la giovane età, viveva da tempo a Cutro ed era conosciuto nella comunità locale. Lavorava come cameriere in un noto locale del paese, un'attività che lo aveva portato a essere conosciuto da numerose persone della zona. La notizia della sua morte ha quindi suscitato particolare impressione tra i residenti, anche per le modalità con cui si è consumato l'omicidio.Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita del 21enne e soprattutto di comprendere cosa abbia preceduto la sparatoria.L'ipotesi del movente sentimentaleTra le prime piste investigative prese in considerazione ci sarebbe quella legata a motivi sentimentali. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi ancora da verificare e sulla quale gli investigatori stanno effettuando tutti gli approfondimenti necessari.Non sono ancora chiari i rapporti tra la vittima e il presunto autore dell'omicidio, né cosa possa aver fatto scattare la violenta reazione culminata nella sparatoria.Saranno fondamentali le testimonianze delle persone presenti nella zona, l'eventuale acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli altri elementi raccolti dagli investigatori.Indagini serrateSul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Crotone, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle prime informazioni.Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ogni fase dell'accaduto, individuare il percorso seguito dall'uomo dopo la sparatoria e verificare eventuali collegamenti con persone che potrebbero averlo aiutato nella fuga.Il territorio è stato passato al setaccio alla ricerca del presunto responsabile, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull'omicidio.Restano ancora numerosi aspetti da chiarire, a partire dall'esatta dinamica della sparatoria e dal movente. L'ipotesi di una vicenda sentimentale rappresenta al momento una delle piste al vaglio degli investigatori, in attesa degli ulteriori elementi che potranno arrivare dalle indagini.