Rimossi quattro aneurismi dalla testa di una donna

La loro presenza è emersa casualmente durante gli esami eseguiti per altre problematiche di salute

Un intervento particolarmente complesso e poco frequente è stato portato a termine all'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'équipe di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica, diretta dal dottor Daniele Romano, ha trattato quattro aneurismi cerebrali nella stessa seduta operatoria.La protagonista della vicenda è una donna di 77 anni, residente a Cava de' Tirreni, arrivata in ospedale per effettuare alcuni accertamenti legati ad altre patologie. Proprio durante il percorso diagnostico, però, i medici hanno individuato un problema completamente diverso e che, fino a quel momento, non aveva provocato sintomi evidenti.Gli approfondimenti radiologici hanno infatti evidenziato la presenza di quattro aneurismi cerebrali asintomatici. Una scoperta inattesa che ha richiesto un rapido approfondimento da parte degli specialisti e una valutazione tempestiva sulla necessità di intervenire.La scoperta durante gli accertamentiLa paziente non si era rivolta alla struttura ospedaliera a causa di disturbi riconducibili agli aneurismi. La loro presenza è emersa casualmente durante gli esami eseguiti per altre problematiche di salute.Di fronte ai risultati degli esami, i medici hanno richiesto una valutazione specialistica alla Radiologia. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di identificare tutti e quattro gli aneurismi, considerati meritevoli di trattamento.È stata quindi programmata la procedura per intervenire sulle lesioni vascolari, con l'obiettivo di ridurre il rischio di complicanze future.La particolarità del caso è stata rappresentata proprio dalla decisione di trattare tutti e quattro gli aneurismi nella medesima seduta operatoria.Quattro aneurismi trattati nella stessa sedutaL'intervento è stato eseguito dall'équipe della Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica dell'AOU Ruggi, guidata dal dottor Daniele Romano.La procedura ha consentito di trattare tutti e quattro gli aneurismi nel corso dello stesso intervento. Una scelta che, per numero di lesioni affrontate contemporaneamente e complessità tecnica, rappresenta un evento particolarmente raro.Il percorso post-operatorio della paziente si è concluso senza particolari criticità. La 77enne è rimasta ricoverata per due notti e tre giorni e, una volta completati gli accertamenti e verificato il suo stato di salute, è stata dimessa.“Un evento davvero eccezionale”A sottolineare la particolarità dell'intervento è stato lo stesso direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia, Daniele Romano.“Trattare quattro aneurismi cerebrali nella stessa seduta è davvero un evento eccezionale”, ha spiegato il medico, ringraziando il personale tecnico e infermieristico che ha partecipato alla procedura, i reparti coinvolti nell'assistenza alla paziente e gli anestesisti, citando in particolare la dottoressa Fabiola Veneruso.Romano ha inoltre evidenziato l'importanza dell'organizzazione che ruota attorno a interventi di questo livello, sottolineando come la collaborazione tra le diverse professionalità abbia consentito alla paziente di completare il percorso di cura e tornare alla propria quotidianità.La soddisfazione del direttore generaleIl risultato è stato commentato anche dal direttore generale dell'AOU Ruggi, Nicola Cantone, che ha sottolineato il livello di specializzazione raggiunto dalla struttura salernitana.Secondo Cantone, il caso rappresenta un'ulteriore conferma della capacità dell'azienda ospedaliera di affrontare patologie complesse attraverso un'organizzazione multidisciplinare e l'impiego di tecnologie avanzate.La possibilità di intervenire in tempi rapidi su una condizione scoperta casualmente ha permesso di offrire alla paziente un trattamento specialistico senza la necessità di trasferirla in un'altra struttura.Che cos'è un aneurisma cerebraleL'aneurisma cerebrale è una dilatazione anomala di un vaso sanguigno all'interno del cervello. Può rimanere a lungo silente e non provocare alcun sintomo, venendo scoperto casualmente durante esami effettuati per altre ragioni.Il principale rischio è legato alla possibilità che l'aneurisma si rompa, provocando un'emorragia cerebrale potenzialmente molto grave.È proprio per questo che, una volta individuata una lesione, gli specialisti devono valutarne caratteristiche e rischi e stabilire se sia opportuno intervenire oppure procedere con un monitoraggio.Nel caso della 77enne di Cava de' Tirreni, la presenza contemporanea di quattro aneurismi ha reso necessario un percorso specialistico particolarmente delicato. L'équipe del Ruggi ha scelto di affrontarli nella stessa seduta, portando a termine con successo il trattamento.La donna, dopo un breve periodo di degenza, ha potuto lasciare l'ospedale e tornare alla propria vita quotidiana, trasformando una scoperta casuale e potenzialmente preoccupante in un caso di alta specializzazione medica portato a termine all'interno dell'ospedale salernitano.