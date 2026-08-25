Un 22enne si schianta sulla Circumvallazione e muore

Saranno gli accertamenti a chiarire se all'origine dello schianto possano esserci state condizioni della strada, una manovra improvvisa o altri fattori

Tragedia questa mattina a Giugliano, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale lungo via San Francesco a Patria. Lo schianto si è verificato intorno alle 9 e, secondo le prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri veicoli.La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Il giovane si trovava in sella a uno scooter e percorreva la circumvallazione esterna in direzione Giugliano quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo.Lo scooter è finito fuori strada e l'impatto si è rivelato fatale. Il 22enne ha riportato ferite gravissime e, nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvargli la vita.Indagini sulla dinamicaSul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, coordinati dal comandante De Simone. Gli operatori hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la sequenza dell'incidente e individuare le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dello scooter.Saranno gli accertamenti a chiarire se all'origine dello schianto possano esserci state condizioni della strada, una manovra improvvisa o altri fattori. Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire con certezza cosa sia accaduto nei momenti precedenti all'impatto.La notizia ha suscitato dolore e sgomento, soprattutto per la giovane età della vittima.Strada chiusa e traffico in tiltL'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. Il tratto di via San Francesco a Patria interessato dallo schianto è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell'area e i rilievi della Polizia Municipale.La chiusura ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione, con gli automobilisti costretti a utilizzare percorsi alternativi mentre gli agenti completavano gli accertamenti.Restano ora da chiarire tutti gli aspetti dell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto costato la vita al giovane di 22 anni.