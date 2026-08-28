Un 17enne picchiato dal branco e poi sbeffeggiato sui social

La dinamica completa dell'accaduto dovrà essere ricostruita attraverso gli eventuali testimoni e gli accertamenti delle autorità

Un'aggressione violenta che ha lasciato un ragazzo di appena 17 anni con traumi al volto e diverse fratture e che, anche dopo il pestaggio, non si sarebbe fermata. È la denuncia della famiglia di un giovane di Orta di Atella, aggredito sabato 22 agosto in via Salvo D'Acquisto ad Aversa.Secondo quanto riferito dalla famiglia, il 17enne sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di ragazzi. Una violenza che avrebbe provocato conseguenze fisiche importanti, con traumi facciali e fratture ossee che hanno richiesto l'intervento dei sanitari e ulteriori accertamenti medici.La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra i familiari e riacceso l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni tra giovanissimi, soprattutto nei luoghi di ritrovo frequentati nelle ore serali.Il pestaggio in stradaL'episodio si sarebbe verificato in via Salvo D'Acquisto, ad Aversa, nella serata di sabato 22 agosto. Il ragazzo si sarebbe trovato improvvisamente coinvolto in una situazione di forte tensione, fino a essere aggredito fisicamente dal gruppo.La dinamica completa dell'accaduto dovrà essere ricostruita attraverso gli eventuali testimoni e gli accertamenti delle autorità. Resta però la gravità delle conseguenze riportate dal 17enne, che avrebbe subito diversi colpi al volto e al corpo.I traumi facciali e le fratture ossee riportate hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche.Per la famiglia, tuttavia, la vicenda non si sarebbe conclusa con l'aggressione. Nei giorni successivi sarebbero infatti arrivate ulteriori provocazioni.Le provocazioni sui socialSecondo la denuncia del padre, alcuni dei presunti aggressori avrebbero continuato a prendere di mira il ragazzo anche attraverso i social network.Dopo la violenza fisica, il 17enne sarebbe quindi diventato oggetto di sfottò e provocazioni online. Un comportamento che avrebbe aumentato la preoccupazione dei familiari, già fortemente scossi per quanto accaduto.Il timore del padre è soprattutto che la situazione possa degenerare ulteriormente e che possano verificarsi nuovi episodi di violenza nei confronti del figlio.La famiglia chiede quindi che la vicenda venga approfondita e che vengano individuati eventuali responsabili, affinché il ragazzo possa tornare alla propria quotidianità senza il rischio di ulteriori intimidazioni.L'appello del padrePer rendere pubblica la vicenda e chiedere attenzione sul caso, il padre del 17enne si è rivolto al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, attraverso il quale ha lanciato un appello affinché venga fatta piena luce sull'accaduto.La richiesta è duplice: da una parte, che la giustizia faccia il proprio corso e che eventuali responsabilità vengano accertate; dall'altra, che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che il ragazzo possa essere nuovamente aggredito o minacciato.Il genitore chiede dunque che il figlio possa essere tutelato dopo quanto accaduto e che l'episodio non venga considerato come una semplice lite tra giovani.La paura della famigliaDietro la denuncia c'è soprattutto la paura di una possibile escalation. L'episodio, secondo quanto raccontato dal padre, non avrebbe infatti prodotto soltanto conseguenze fisiche, ma avrebbe lasciato nel ragazzo e nei suoi familiari anche una forte preoccupazione per ciò che potrebbe accadere in futuro.Il fatto che, dopo il pestaggio, siano state segnalate presunte provocazioni sui social viene considerato dalla famiglia un elemento particolarmente inquietante.L'auspicio è che la situazione possa essere ricondotta rapidamente nell'alveo della legalità e che gli eventuali responsabili siano identificati.Accertamenti in corsoSulla vicenda saranno ora necessari tutti gli approfondimenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione, stabilire chi abbia partecipato al pestaggio e verificare il contenuto e la provenienza delle eventuali provocazioni pubblicate sui social.Potrebbero risultare importanti eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona, oltre alle testimonianze delle persone che si trovavano in via Salvo D'Acquisto al momento dell'aggressione.La famiglia, intanto, resta in attesa di risposte e chiede che il 17enne possa essere lasciato in pace e protetto da ulteriori episodi.La vicenda riporta ancora una volta al centro dell'attenzione il tema della violenza tra giovanissimi e del ruolo dei social, soprattutto quando le provocazioni e le umiliazioni proseguono anche dopo un episodio avvenuto fisicamente.Per il padre del ragazzo la priorità è ora una sola: che vengano chiarite le responsabilità, che la giustizia faccia il suo corso e soprattutto che il figlio non debba più vivere nella paura di una nuova aggressione.