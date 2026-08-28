Muore sette giorni dopo il matrimonio in ospedale

era un ingegnere delle telecomunicazioni e amministrava una società impegnata nella fornitura di materiali edili

Aveva chiesto alla vita ancora qualcosa. Poche cose, ma per lui enormi. Voleva tornare nella sua Benevento e voleva sposare Marcella, la donna che amava. Due desideri che, nonostante una malattia terribile e un lungo ricovero ospedaliero, è riuscito a trasformare in realtà.Il terzo desiderio, quello più difficile, purtroppo non si è avverato. Carmine Bologna, 42 anni, avrebbe voluto vincere quella che lui stesso considerava la partita più importante di tutte: quella contro la malattia. Ieri, alle 13.30, il suo cuore ha smesso di battere.La notizia della sua morte ha attraversato rapidamente Benevento, suscitando un'ondata di dolore e commozione. Perché la storia di Carmine, nelle ultime settimane, aveva superato i confini della sua famiglia e degli amici più stretti. In tanti avevano seguito la sua battaglia, fatto il tifo per lui e sperato che potesse tornare a casa.A sostenerlo erano stati anche gli ultras del Benevento Calcio, la squadra che Carmine amava profondamente e che seguiva da sempre insieme al padre Andrea. Sugli spalti erano comparsi messaggi per lui, parole di incoraggiamento diventate il simbolo di una città che aveva scelto di stringersi intorno a un suo figlio.Una vita legata a Benevento, alla famiglia e al lavoroCarmine Bologna era un ingegnere delle telecomunicazioni e amministrava una società impegnata nella fornitura di materiali edili nel capoluogo sannita e in provincia.Chi lo conosceva lo descrive come una persona disponibile, educata e affabile, capace di instaurare rapporti sinceri con chiunque. Un uomo molto legato alla propria città, alla famiglia e alle persone che facevano parte della sua vita.Ma soprattutto era un grande tifoso del Benevento. La passione per gli "Stregoni" era qualcosa che apparteneva alla sua quotidianità e che condivideva con il padre Andrea. Proprio questa passione, durante le settimane più difficili, ha contribuito a creare intorno a lui una rete di solidarietà che è andata ben oltre la cerchia delle persone che lo conoscevano personalmente.La scoperta della malattiaIl calvario di Carmine era cominciato nel maggio di quest'anno, quando erano iniziati i primi accertamenti medici. Gli esami avevano portato alla diagnosi di un linfoma a grandi cellule di tipo B, una malattia che in breve tempo avrebbe profondamente cambiato la sua vita.Le sue condizioni si erano progressivamente aggravate, fino a rendere necessario il ricovero all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. La scelta della struttura era legata anche alla situazione familiare: Marcella, la sua compagna, viveva infatti ad Aversa.Durante il ricovero il quadro clinico era diventato sempre più complesso. Carmine aveva dovuto affrontare anche un delicato intervento chirurgico, dopo il quale era entrato in coma.Per giorni la situazione era rimasta estremamente delicata. Poi, il 14 agosto, è arrivato il risveglio.Quel momento ha rappresentato una svolta nella sua storia e, contemporaneamente, l'inizio di un racconto che in pochi giorni sarebbe diventato pubblico.Il desiderio di sposare MarcellaQuando ha recuperato uno stato di coscienza, Carmine era consapevole della situazione che stava vivendo. E proprio in quelle condizioni, sorprendendo chi gli stava accanto, ha espresso un desiderio preciso: voleva sposare Marcella.Una richiesta semplice e immensa allo stesso tempo, che ha messo in moto una vera e propria gara di solidarietà.La Curia di Aversa e la direzione dell'ospedale si sono attivate per consentire che quel matrimonio potesse essere celebrato nonostante le condizioni di salute dello sposo. Anche gli aspetti burocratici sono stati affrontati con grande rapidità, permettendo alla coppia di coronare il sogno.Il matrimonio in ospedaleAlle 12 del 20 agosto, nella stanza dell'ospedale San Giuseppe Moscati, Carmine e Marcella si sono sposati.A celebrare il matrimonio è stato il cappellano dell'ospedale, don Luciano, insieme al cancelliere della Curia. Una cerimonia intima, lontana dalle tradizionali sale nuziali, ma proprio per questo ancora più intensa.Nella stanza c'erano rappresentanti della direzione sanitaria, alcune infermiere del reparto e le persone più vicine alla coppia. Alle nozze non mancò nemmeno un dettaglio capace di rendere quel momento speciale: alle sposa venne regalato un bouquet di rose rosa.Poi arrivarono gli anelli e il fatidico "sì".Per qualche minuto quella stanza di ospedale sembrò trasformarsi. Le pareti, i macchinari e la sofferenza lasciarono spazio alla gioia di due persone che riuscivano finalmente a realizzare il loro sogno d'amore.Gli ultras del Benevento fuori dall'ospedaleMentre all'interno dell'ospedale Carmine e Marcella pronunciavano le loro promesse, all'esterno si erano radunate alcune decine di ultras della Curva Sud del Benevento, appartenenti al gruppo "Ultimi eredi".Avevano portato uno striscione con un messaggio semplice e diretto: "Auguri sposi. Carmine non mollare".Non era la prima volta che gli ultras facevano sentire la propria vicinanza. Nei giorni precedenti, durante una trasferta, avevano esposto un altro striscione: "Carmine non è solo".Erano parole che avevano accompagnato la sua battaglia e che raccontavano quanto la vicenda fosse entrata nel cuore della comunità sannita.Il ritorno a BeneventoIl giorno successivo alle nozze, venerdì 21 agosto, Carmine è stato trasferito in ambulanza a Benevento, all'ospedale San Pio.Per lui era un altro desiderio finalmente realizzato: tornare nella sua città.È stato ricoverato nel reparto di Ematologia, dove ha iniziato il trattamento chemioterapico. La speranza era che il ritorno a casa e le nuove cure potessero rappresentare l'inizio di una nuova fase della sua battaglia.Ma il tempo a disposizione si è rivelato drammaticamente breve.A una settimana esatta dal matrimonio, Carmine è morto.La città si stringe alla famigliaLa notizia ha provocato una grande reazione a Benevento. La famiglia Bologna, residente al rione Ferrovia, è conosciuta e stimata in città e, appena si è diffusa la notizia della scomparsa, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social.Amici, conoscenti, cittadini e persone che avevano semplicemente seguito la sua storia hanno voluto lasciare un pensiero per Carmine e per la sua famiglia.In molti hanno ricordato il suo carattere, la sua disponibilità e soprattutto la forza dimostrata durante le ultime settimane.Un'affluenza di persone si è registrata anche presso la struttura sanitaria, dove in tanti hanno voluto rendere omaggio al 42enne."Ha lottato come un guerriero"Particolarmente toccanti sono state le parole degli operatori sanitari che lo hanno assistito durante la sua permanenza in ospedale.Chi gli è stato accanto fino agli ultimi momenti lo ha descritto come un uomo capace di affrontare la malattia con una determinazione fuori dal comune."Ha lottato come un guerriero", hanno raccontato i sanitari, ricordando la sua volontà e la sua forza anche nei momenti più difficili. Carmine, hanno aggiunto, è rimasto lucido fino alla fine, lasciando a chi lo ha assistito l'immagine di una persona dai grandi valori.Una storia che resterà nel cuore di BeneventoLa storia di Carmine Bologna finisce così, a soli 42 anni, dopo una battaglia durata pochi mesi ma capace di coinvolgere un'intera comunità.Non è riuscito a realizzare il desiderio più grande, quello di vincere la sua partita contro la malattia. Ma negli ultimi giorni della sua vita è riuscito a conquistare due traguardi ai quali teneva profondamente: sposare Marcella e tornare nella sua Benevento.Il suo matrimonio, celebrato in una stanza d'ospedale, resterà il simbolo più forte di questa vicenda. Un momento di amore e speranza arrivato quando tutto sembrava andare nella direzione opposta.E resterà anche il ricordo di una città che, per settimane, ha fatto il tifo per lui. Dagli striscioni degli ultras ai messaggi sui social, fino alla vicinanza della comunità e degli operatori sanitari: Carmine non ha affrontato la sua ultima partita da solo.Il suo amore per Marcella, per la famiglia, per Benevento e per la squadra del cuore continuerà a vivere nei ricordi di chi gli è stato vicino. Una testimonianza di affetto che, anche dopo la sua scomparsa, difficilmente verrà dimenticata.